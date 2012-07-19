版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 07:56 BJT

《台湾报摘》--工商时报7月20日

* 头版头条:

--众所瞩目的台北世贸二馆50年地上权案,周四南山人寿以总价268.88亿台币、相当每坪地上权502万元,挤下国泰人寿夺标,此价刷新台湾地上权总价、每坪价格新高.

* 其他:

--证所税案将在下周立院临时会闯关,券商公会等代表周四在立法院一面倒呼吁不宜贸然推动复征证所税,并强调"现在是撤案的好时机".财长张盛和表示,社会上仍有公平正义呼声,他支持动议版尽速通过,以消除股市不确定因素.

--寿险公会周四确定组成公共工程投资平台,由寿险公会理事长许舒博及7家寿险公司组成谈判小组,主动与各政府部接触、协商可能适合寿险资金中长期投资的项目,并设计成股权、债权、证券化等商品.许舒博表示,单是寿险业闲置资金就有7,000-8,000亿台币.

--三星电子(005930.KS)Galaxy S3建功,宏达电(2498.TW)第二季重回国内智慧手机一哥梦碎.根据通路业者统计数据显示,Galaxy S3在台销售量6月份创下6.7万余支高峰纪录,一举让三星在台智慧型手机市占率冲上41.5%,高居全台之冠.

--中油将于周五发行无担保公司债,由于中央银行引导利率走低,市场预期中油五年期公司债的得标利率恐跌破1.2%,创下新低水准.低利环境也大幅提高企业发债筹资意愿,今年公司债发行金额可望上看4,000亿台币的新高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐