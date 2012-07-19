《台湾报摘》--工商时报7月20日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--众所瞩目的台北世贸二馆50年地上权案,周四南山人寿以总价268.88亿台币、相当每坪地上权502万元,挤下国泰人寿夺标,此价刷新台湾地上权总价、每坪价格新高.
* 其他:
--证所税案将在下周立院临时会闯关,券商公会等代表周四在立法院一面倒呼吁不宜贸然推动复征证所税,并强调"现在是撤案的好时机".财长张盛和表示,社会上仍有公平正义呼声,他支持动议版尽速通过,以消除股市不确定因素.
--寿险公会周四确定组成公共工程投资平台,由寿险公会理事长许舒博及7家寿险公司组成谈判小组,主动与各政府部接触、协商可能适合寿险资金中长期投资的项目,并设计成股权、债权、证券化等商品.许舒博表示,单是寿险业闲置资金就有7,000-8,000亿台币.
--三星电子(005930.KS)Galaxy S3建功,宏达电(2498.TW)第二季重回国内智慧手机一哥梦碎.根据通路业者统计数据显示,Galaxy S3在台销售量6月份创下6.7万余支高峰纪录,一举让三星在台智慧型手机市占率冲上41.5%,高居全台之冠.
--中油将于周五发行无担保公司债,由于中央银行引导利率走低,市场预期中油五年期公司债的得标利率恐跌破1.2%,创下新低水准.低利环境也大幅提高企业发债筹资意愿,今年公司债发行金额可望上看4,000亿台币的新高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3