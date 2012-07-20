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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 08:05 BJT

《台湾重要政经日程》--7月20日-12月31日

==================今日重要政经消息====================== 
  7/20 (五)
  --16:00 经济部公布6月外销订单,5月较去年同期衰退3.04%.

  ==================近期重要政经消息====================== 
  7/23 (一)
  --08:30 主计处公布6月季调失业率,5月经季节调整后失业率为4.25%.
  --16:00 经济部公布6月工业生产,5月工业生产较上年同期衰退0.21%.

  7/24(二)
  --央行代财政部标售273天期国库券,金额300亿台币.

  7/25(三)
  --16:10 央行公布6月M2货币总计数,5月年增率为4.40%.
  --14:00 友达(2409.TW)第二季业绩说明会.
  --14:00 联电(2303.TW)第二季业绩说明会.

  8/6(一)
  --08:30 主计处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率,6月年增率为1.77%.
  --16:10 央行公布7月底外汇存底,上月外汇存底为3,912.35亿美元. 

  8/7(二)
  --12:00 央行代财政部标售20年期公债,金额300亿台币.
  --16:00 财政部公布7月进出口数据,6月出口年减3.2%,进口则是年减8.4%.

  8/13(一)
  --央行代财政部标售364天期国库券,金额200亿台币.

  8/20(一)
  --16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.  

  8/21(二)
  --12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.

  9/5(三)
  --央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.

  9/19(三)
  --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.

  10/10(三)
  --金融市场因国庆日休市一天.

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  注: * 代表新增内容.(完)       
  
  --记者 詹静宜; 审校 黄凯

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