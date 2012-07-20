《台湾重要政经日程》--7月20日-12月31日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
==================今日重要政经消息====================== 7/20 (五) --16:00 经济部公布6月外销订单,5月较去年同期衰退3.04%. ==================近期重要政经消息====================== 7/23 (一) --08:30 主计处公布6月季调失业率,5月经季节调整后失业率为4.25%. --16:00 经济部公布6月工业生产,5月工业生产较上年同期衰退0.21%. 7/24(二) --央行代财政部标售273天期国库券,金额300亿台币. 7/25(三) --16:10 央行公布6月M2货币总计数,5月年增率为4.40%. --14:00 友达(2409.TW)第二季业绩说明会. --14:00 联电(2303.TW)第二季业绩说明会. 8/6(一) --08:30 主计处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率,6月年增率为1.77%. --16:10 央行公布7月底外汇存底,上月外汇存底为3,912.35亿美元. 8/7(二) --12:00 央行代财政部标售20年期公债,金额300亿台币. --16:00 财政部公布7月进出口数据,6月出口年减3.2%,进口则是年减8.4%. 8/13(一) --央行代财政部标售364天期国库券,金额200亿台币. 8/20(一) --16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元. 8/21(二) --12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币. 9/5(三) --央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币. 9/19(三) --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 詹静宜; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。