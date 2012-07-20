〔离岸人民币〕金地集团点心债指导价格区间为9.25%-9.50%--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透7月20日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国房地产开发商金地集团(600383.SS)为其离岸人民币债券，定出9.25%加减10点子的最后指导价格区间。于今日较早前，指导价格区间为9.25%-9.50%。该公司仍未决定是次发债规模。
金地本周二透过汇丰在香港与固定收益投资者会面，周三转赴新加坡。是次发债筹得的资金将用作一般企业用途及营运资金。(完)
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--整理 杨淑祯 ; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。