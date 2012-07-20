〔离岸人民币〕金地集团点心债指导价格区间为9.25%-9.50%--IFR

路透7月20日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国房地产开发商金地集团(600383.SS)为其离岸人民币债券，定出9.25%加减10点子的最后指导价格区间。于今日较早前，指导价格区间为9.25%-9.50%。该公司仍未决定是次发债规模。