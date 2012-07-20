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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 08:26 BJT

〔韩国股市〕开盘几近持平,银行股续跌

路透首尔7月20日电---韩国股市周五开盘几近持平,美国企业财报强劲,抵销了对疲弱经济数据及西班牙债务危机的忧虑.

银行股持续大跌,因当局正在进行有关汇率操纵的调查.新韩金融集团(055550.KS)下跌2.5%,韩亚金融集团(086790.KS)下跌2%.

0007GMT,韩国综合股价指数.KS11涨0.02%,报1,823.39点.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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