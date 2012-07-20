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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 09:00 BJT

《全球重要经济事件一览表》--7月20日-7月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月20日(五)

布鲁塞尔--欧元区财长召开电话会议(1000),讨论西班牙银行业紧急援助协议条款.

芬兰波里--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将参加欧洲行动组织(European Movement)在芬兰主办的活动.

赫尔辛基--芬兰国会表决西班牙纾困案.(0400)

7月22日(日)

墨西哥--日本央行副总裁西村清彦访问墨西哥(最后一日).

7月23日(一)

苏黎世--瑞士央行发表2012年7月的月度统计报告,以及月度银行业统计报告(0700).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

7月24日(二)

雅典--欧洲央行、国际货币基金组织、欧盟等国际贷款机构访问希腊.

巴黎--法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论.

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika基金会午餐会上发表演讲(0305).

7月25日(三)

法兰克福--欧洲央行发表第三季银行放贷调查(0800).

日本广岛--日本央行副总裁山口广秀在会见商界领袖会议上发表讲话(0130).

布达佩斯--国际货币基金组织(IMF)/欧盟代表团料到访匈牙利,就融资问题开始谈判(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至7月26日).

巴黎--法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论(至7月26日).

里斯本--葡萄牙央行发布银行业借贷调查报告.

都柏林--法国央行总裁诺亚在主题为"修复欧洲金融危机"的会议上讲话.

7月26日(四)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)预算会议.

东京--日本央行总裁白川方明在日本期货业协会举办的会议上发表讲话.

巴黎--法国上议院就修改后的2012年预算案进行辩论(最后一天).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议.

惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定.

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)预算会议.

华盛顿--美国商品期货交易委员会(CFTC)举行技术顾问委员会紧急会议,此前期货经纪商百利金融集团侵占数百万美元客户资金.

7月27日(五)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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