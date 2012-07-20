《全球重要经济事件一览表》--7月20日-7月27日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月20日(五)
布鲁塞尔--欧元区财长召开电话会议(1000),讨论西班牙银行业紧急援助协议条款.
芬兰波里--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将参加欧洲行动组织(European Movement)在芬兰主办的活动.
赫尔辛基--芬兰国会表决西班牙纾困案.(0400)
7月22日(日)
墨西哥--日本央行副总裁西村清彦访问墨西哥(最后一日).
7月23日(一)
苏黎世--瑞士央行发表2012年7月的月度统计报告,以及月度银行业统计报告(0700).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
7月24日(二)
雅典--欧洲央行、国际货币基金组织、欧盟等国际贷款机构访问希腊.
巴黎--法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论.
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika基金会午餐会上发表演讲(0305).
7月25日(三)
法兰克福--欧洲央行发表第三季银行放贷调查(0800).
日本广岛--日本央行副总裁山口广秀在会见商界领袖会议上发表讲话(0130).
布达佩斯--国际货币基金组织(IMF)/欧盟代表团料到访匈牙利,就融资问题开始谈判(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议(至7月26日).
巴黎--法国议会上议院就2012年预算修正案进行辩论(至7月26日).
里斯本--葡萄牙央行发布银行业借贷调查报告.
都柏林--法国央行总裁诺亚在主题为"修复欧洲金融危机"的会议上讲话.
7月26日(四)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)预算会议.
东京--日本央行总裁白川方明在日本期货业协会举办的会议上发表讲话.
巴黎--法国上议院就修改后的2012年预算案进行辩论(最后一天).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总理事会会议.
惠灵顿--新西兰央行宣布利率决定.
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)预算会议.
华盛顿--美国商品期货交易委员会(CFTC)举行技术顾问委员会紧急会议,此前期货经纪商百利金融集团侵占数百万美元客户资金.
7月27日(五)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 吴云凌
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。