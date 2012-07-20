〔企业并购〕Heineken出价41亿美元收购花莎尼及其他股东的APB持股

路透新加坡7月20日电---荷兰酿酒商Heineken NV (HEIN.AS)已向Asia Pacific Breweries(APB)APBB.SI出价51亿坡元(41亿美元),欲收购花莎尼(F&N)(FRNM.SI)的持股及其余股份,与泰国富豪Charoen Sirivadhanabhakdi争夺该公司控制权.

Heineken在阿姆斯特丹发布声明稿称,将提出每股50坡元的强制性全面收购要约,以买进其尚未持有的APB所有股权.

关于花莎尼通过Asia Pacific Investment Private Ltd持有的非APB资产,Heineken则是提出1.63亿坡元的收购要约.Asia Pacific Investment Private Ltd是Heineken和花莎尼各持半数股权的合资公司.

两天前,泰国富豪Charoen Sirivadhanabhakdi控制的Thai Beverage(TBEV.SI)在声明中称,其已经同意出资38亿坡元(30.2亿美元),从新加坡华侨银行(OCBC.SI)、该行保险部门以及最大股东李氏家族的手中买下综合企业花莎尼22%的股权,从而令Heineken面临提出竞争性出价的压力.

Heineken的谘询顾问是瑞士信贷CSGN.VX和花旗(C.N).(完)