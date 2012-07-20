〔企业并购〕Heineken出价41亿美元收购花莎尼及其他股东的APB持股

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月20日电---荷兰酿酒商Heineken NV (HEIN.AS)已向Asia Pacific Breweries(APB)APBB.SI出价51亿坡元(41亿美元),欲收购花莎尼(F&N)(FRNM.SI)的持股及其余股份,与泰国富豪Charoen Sirivadhanabhakdi争夺该公司控制权.
Heineken在阿姆斯特丹发布声明稿称,将提出每股50坡元的强制性全面收购要约,以买进其尚未持有的APB所有股权.
关于花莎尼通过Asia Pacific Investment Private Ltd持有的非APB资产,Heineken则是提出1.63亿坡元的收购要约.Asia Pacific Investment Private Ltd是Heineken和花莎尼各持半数股权的合资公司.
两天前,泰国富豪Charoen Sirivadhanabhakdi控制的Thai Beverage(TBEV.SI)在声明中称,其已经同意出资38亿坡元(30.2亿美元),从新加坡华侨银行(OCBC.SI)、该行保险部门以及最大股东李氏家族的手中买下综合企业花莎尼22%的股权,从而令Heineken面临提出竞争性出价的压力.
Heineken的谘询顾问是瑞士信贷CSGN.VX和花旗(C.N).(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。