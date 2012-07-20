〔台湾货币市场〕隔夜委托代收利率连六日降至0.39%,但降幅已缩小--交易员

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北7月20日电---台湾两位大型银行交易员周五表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.40%降至0.39%,较上日下滑1个基点,已较此前降幅缩小,并续创近十个月以来低位.这已是央行连续第六日调降该利率,累计调幅达11.6个基点.
根据路透资料显示,台湾央行委托大型银行代收隔拆利率前次低点出现在2011年10月3日,报0.389%.如欲查询更多代收隔拆资金利率一览表请见[ID:nST0528065]
台湾短率周四持续走滑,主要反应央行调降委托大型银行代收隔拆利率.不过,交易商表示,市场资金略显分配不均,银行操作心态偏谨慎,静待代收利率公布以寻求后市指引.[TWMMT/CN]
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。