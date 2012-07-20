〔台湾货币市场〕隔夜委托代收利率连六日降至0.39%,但降幅已缩小--交易员

路透台北7月20日电---台湾两位大型银行交易员周五表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.40%降至0.39%,较上日下滑1个基点,已较此前降幅缩小,并续创近十个月以来低位.这已是央行连续第六日调降该利率,累计调幅达11.6个基点.