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货币新闻 | 2012年 7月 20日 星期五 09:45 BJT

〔台湾货币市场〕隔夜委托代收利率连六日降至0.39%,但降幅已缩小--交易员

路透台北7月20日电---台湾两位大型银行交易员周五表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.40%降至0.39%,较上日下滑1个基点,已较此前降幅缩小,并续创近十个月以来低位.这已是央行连续第六日调降该利率,累计调幅达11.6个基点.

根据路透资料显示,台湾央行委托大型银行代收隔拆利率前次低点出现在2011年10月3日,报0.389%.如欲查询更多代收隔拆资金利率一览表请见[ID:nST0528065]

台湾短率周四持续走滑,主要反应央行调降委托大型银行代收隔拆利率.不过,交易商表示,市场资金略显分配不均,银行操作心态偏谨慎,静待代收利率公布以寻求后市指引.[TWMMT/CN]

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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