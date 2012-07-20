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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 08:42 BJT

〔韩国汇市〕韩元盘初随国内股市略下跌,公债上涨

路透首尔7月20日电---韩元KRW=周五盘初略跌,追随国内股市疲弱走势,但因缺乏消息面刺激,交投陷入窄幅区间.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,140.6,上日本地收盘价为1,139.1.

韩股.KS11下跌0.1%,报1,821.02.

三年期公债期货9月合约KTBc1涨0.09点,报105.94.

0025 GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,140.6 1,139.1

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4783/865 14.4859/980

韩国公债期货KTBc1* 105.94 105.85

韩国综合股价指数.KS11 1,821.02 1,822.96

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 李婷仪; 审校 吴云凌

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