〔路透调查〕分析师再度下修美国经济成长预估,对出台QE3的预期上升

* 分析师下修美国2012年GDP预估

* 通胀料可受控

* 上调失业率预估

* 美联储实施QE3的机率为50%

路透纽约7月19日电---路透调查显示,美国经济前景迅速恶化,导致分析师连续第二个月下修其成长预估,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台更多量化宽松政策的机率升至50%.

中国经济放慢、欧债危机以及对美国财政政策的疑虑,均令美国经济承压.

大多数分析师认为美国经济可望躲过再度衰退,但他们对2012年经济成长率的整体预估中值仅有2.0%,不足以令明年的失业率低于8%.上月路透调查的预估中值为2.2%.

分析师认为2013年经济成长率仅会小幅增加至2.1%.

"我们的成长速度无法真正降低失业率,"富国银行资深分析师Sam Bullard说.

"我们不会出现衰退,但肯定是成长缓慢的一群."

本次调查显示,对美联储再度衰退机率的预估中值为25%,上次1月调查预估中值为20%.

调查还显示,分析师认为美联储推出第三轮量化宽松(QE3)的机率为50%.高于上月初预估的45%,且较三个月前调查时的30%高出许多.

第二季经济成长率料为1.8%,低于6月调查时预估的2.0%.分析师预估第三季、第四季仅会略升至2.0%、2.2%,均低于上次调查时的预估值.

失业率预估方面,对今年第三季、第四季失业率的预估分别略微调高至8.2%、8.1%.明年第二季之前可能无望降至8%以下.

通胀料仍可受到控制,给予美联储操作空间.分析师维持对第三季核心通胀率的预估在2.1%不变.

分析师特别指出可能打击美国经济的不确定性,主要在于若欧债危机恶化,或者美国年底之际全面落实多项增税及减支措施.

分析师称,这个"财政悬崖"的不确定性,可能已经损及企业的聘雇或投资意愿,还有消费者的支出倾向.(完)