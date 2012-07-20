〔路透调查〕分析师再度下修美国经济成长预估,对出台QE3的预期上升

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 分析师下修美国2012年GDP预估
* 通胀料可受控
* 上调失业率预估
* 美联储实施QE3的机率为50%
路透纽约7月19日电---路透调查显示,美国经济前景迅速恶化,导致分析师连续第二个月下修其成长预估,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台更多量化宽松政策的机率升至50%.
中国经济放慢、欧债危机以及对美国财政政策的疑虑,均令美国经济承压.
大多数分析师认为美国经济可望躲过再度衰退,但他们对2012年经济成长率的整体预估中值仅有2.0%,不足以令明年的失业率低于8%.上月路透调查的预估中值为2.2%.
分析师认为2013年经济成长率仅会小幅增加至2.1%.
"我们的成长速度无法真正降低失业率,"富国银行资深分析师Sam Bullard说.
"我们不会出现衰退,但肯定是成长缓慢的一群."
本次调查显示,对美联储再度衰退机率的预估中值为25%,上次1月调查预估中值为20%.
调查还显示,分析师认为美联储推出第三轮量化宽松(QE3)的机率为50%.高于上月初预估的45%,且较三个月前调查时的30%高出许多.
第二季经济成长率料为1.8%,低于6月调查时预估的2.0%.分析师预估第三季、第四季仅会略升至2.0%、2.2%,均低于上次调查时的预估值.
失业率预估方面,对今年第三季、第四季失业率的预估分别略微调高至8.2%、8.1%.明年第二季之前可能无望降至8%以下.
通胀料仍可受到控制,给予美联储操作空间.分析师维持对第三季核心通胀率的预估在2.1%不变.
分析师特别指出可能打击美国经济的不确定性,主要在于若欧债危机恶化,或者美国年底之际全面落实多项增税及减支措施.
分析师称,这个"财政悬崖"的不确定性,可能已经损及企业的聘雇或投资意愿,还有消费者的支出倾向.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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