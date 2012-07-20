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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 10:12 BJT

〔台湾债市动态〕央行缩减代收利率降幅,降息预期降温令殖利率弹升

路透台北7月20日电---台湾央行周五缩减此波调降代收隔拆利率的调幅,降息预期由浓烈趋于缓和,债市随之承压,五年期101/6A00106=TWO殖利率率先反弹,带动10年券101/5A00105=TWO殖利率走高.

以下为交易员观察市场的最新动态:

* 央行将代收隔拆利率调降幅度减半,回到3月底起涨点附近

* 此举令降息预期缓和,召开临时理监事会降息的机率等于零

* 债市多头甜蜜点已过,接下来看多头如何顺利出场

* 盘中料随股市起伏,留意盘中获利了结卖压

以下为最新相关报导键接:

* 央行委托金融业代收同业隔拆利率降至0.39%,降幅缩小.[ID:nST0529907]

以下为预测今日殖利率交易区间:

* 101/5为1.145%-1.165%

* 101/6为0.86%-0.88%

本地时间10:02最新报价:

* 101/5殖利率弹升1.20基点,报1.1570%

* 101/6殖利率弹升1.22基点,报0.8730% (完)

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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