〔台湾债市动态〕央行缩减代收利率降幅,降息预期降温令殖利率弹升

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北7月20日电---台湾央行周五缩减此波调降代收隔拆利率的调幅,降息预期由浓烈趋于缓和,债市随之承压,五年期101/6A00106=TWO殖利率率先反弹,带动10年券101/5A00105=TWO殖利率走高.
以下为交易员观察市场的最新动态:
* 央行将代收隔拆利率调降幅度减半,回到3月底起涨点附近
* 此举令降息预期缓和,召开临时理监事会降息的机率等于零
* 债市多头甜蜜点已过,接下来看多头如何顺利出场
* 盘中料随股市起伏,留意盘中获利了结卖压
以下为最新相关报导键接:
* 央行委托金融业代收同业隔拆利率降至0.39%,降幅缩小.[ID:nST0529907]
以下为预测今日殖利率交易区间:
* 101/5为1.145%-1.165%
* 101/6为0.86%-0.88%
本地时间10:02最新报价:
* 101/5殖利率弹升1.20基点,报1.1570%
* 101/6殖利率弹升1.22基点,报0.8730% (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。