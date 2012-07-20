〔路透专访〕戴尔软件事业主管称,将把该业务扩张四倍至50亿美元

路透旧金山7月19日电---戴尔DELL.O新任软件事业主管John Swainson计画将该事业扩张四倍,若达成此一目标,其最终占这全球第三大个人电脑制造商的获利比重可望至少达25%.

Swainson先前是CA Technologies的执行长,于2月加入戴尔,他称软件事业的利润高于公司多数其他事业,但目前规模还不足以让情势有所改观.

戴尔一直积极地将业务拓展至个人电脑以外的产品;目前个人电脑市场成长放缓,因苹果(AAPL.O)的iPad及其他行动装置吸引客户转向.戴尔已表示,已将软件及服务视为主要的成长领域.

Swainson希望戴尔的软件业务对获利带来"显着贡献".

"若成长至50亿美元,就会开始带来可观的获利数字."他在接受路透专访时表示."若软件业务规模达50亿美元,利润率达30%,这相当于净利达15亿美元."

戴尔目前软件事业产生约12亿美元营收,而公司年度总营收达602亿美元.

Swainson并未提出他希望达成目标营收的时间表,但称以24亿美元收购Quest software是达成该目标的垫脚石.(完)