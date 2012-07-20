〔路透专访〕戴尔软件事业主管称,将把该业务扩张四倍至50亿美元

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透旧金山7月19日电---戴尔DELL.O新任软件事业主管John Swainson计画将该事业扩张四倍,若达成此一目标,其最终占这全球第三大个人电脑制造商的获利比重可望至少达25%.
Swainson先前是CA Technologies的执行长,于2月加入戴尔,他称软件事业的利润高于公司多数其他事业,但目前规模还不足以让情势有所改观.
戴尔一直积极地将业务拓展至个人电脑以外的产品;目前个人电脑市场成长放缓,因苹果(AAPL.O)的iPad及其他行动装置吸引客户转向.戴尔已表示,已将软件及服务视为主要的成长领域.
Swainson希望戴尔的软件业务对获利带来"显着贡献".
"若成长至50亿美元,就会开始带来可观的获利数字."他在接受路透专访时表示."若软件业务规模达50亿美元,利润率达30%,这相当于净利达15亿美元."
戴尔目前软件事业产生约12亿美元营收,而公司年度总营收达602亿美元.
Swainson并未提出他希望达成目标营收的时间表,但称以24亿美元收购Quest software是达成该目标的垫脚石.(完)
--编译 张明钧;审校 戴素萍
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。