〔台湾货币市场〕短率走滑但跌幅收敛,央行下调代收利率动作放缓

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 央行连六日下调代收利率至0.4%,降幅缩小
* 短率续见下滑,惟反映幅度略和缓
* 央行公开市场操作左右后市
* 下周股利发放高峰将加深资金分配不均
记者 李盈蒨
路透台北7月20日电--台湾银行间短期利率周五续走滑,但因央行下调代收利率调幅放缓,且周末前资金需求较高,隔夜及一周拆款反映下降幅度逐渐和缓.展望下周,交易商表示,央行代收利率是否续跌及冲销力道为观察重点.
资金调度人士指出,央行今日下调代收拆款利率缩减至1个基点,力道较过去一周单日约2个基点有所放缓,加之此波下调已收回3月底起因应通膨蠢动所拉抬涨幅,接下来可能暂缓脚步于目前水准先行整理,抑或续往2011年6月停止升息循环后约0.34%迈进.
"今天速度已经慢下来,看会不会先在这边休息、停顿一下."一位公股银行交易人士称.
台湾央行隔夜代收利率与重贴现率比较图请见(r.reuters.com/myj59s)
银行人士则表示对央行感到难以捉摸,指原预期央行收受存单动作可能转趋消极,但央行冲销力道并没有完全减弱,大底不脱先前一松一紧的调整脚步,让市场游资宽松但不至于泛滥.
另外,交易商表示,下周现金股利密集发放对银行的资金流向将造成较大干扰,预期各家金融机构资金分配较为不均,惟对利率走向影响较为有限,央行于公开市场操作态度仍是左右后市的最大关键.
下周台湾上市柜公司现金股利发放日期一览请见[ID:nST0471456]
台湾两位大型银行交易员周五表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.40%降至0.39%,较上日下滑1个基点,为此波央行开始调降该利率以来调幅首次缩减,这已是央行连续第六日调降该利率,累计调幅达11.6个基点.[ID:nST0529907]
台湾央行委托大型银行代收隔拆资金利率一览表请见[ID:nST0529963]
本地时间16:15隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.393%,上日收报0.405%;区间则落在0.295%-0.620%,上日报0.305%-0.640%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.39%-0.66%,上日报0.40%-0.67%.
**短票利率低档松动**
短票方面,票券商表示,周末发票量较多,但民间和银行间资金充裕,买气颇为旺盛,令低档成交利率再见松动.展望下周,交易商表示,若代收隔拆利率下降幅度逐渐和缓,下档空间可能有限.
今日银行间30天内短票主要成交利率落在0.82-0.84%,上日报0.83-0.85;特定大型公股银行则成交在区间高档0.85%,与上日相去不远.
央行今日共发行2,736.5亿台币存单,相较存单到期金额2,815亿,存单发行余额减少78.5亿.[TW/MMTCN]
下周央行存单到期共9,365.1亿台币,依序为周一3,046亿、周二177亿、周三2,835.3亿、周四826亿及周五2,480.8亿.周三(25日)另有300亿台币国库券发行的紧缩因素.
拆款中心资料PIBC显示,修正后,周四当日超额准备为负2亿台币;累计超额准备为负292亿台币,加计前期1%的超额准备为309亿台币.
**公债RP利率持稳**
公债10天期附买回(RP)利率持稳在0.73-0.74%区间,今日因有300亿台币公债交割,资金状况并没有很宽松.
一证券业资金调度人士指出,央行调降代收隔拆利率令银行率先受惠,因此RP利率多做在0.73%,但寿险与投信态度仍较为坚持,以0.74%为主.虽然今日代收隔拆利率降幅减半,但只要维持调降趋势,RP利率后市仍将看跌.
"央行在存单没放很多,资金不是很宽裕."一证券商交易人士称.
另一证券商交易人士则称,今日有五年券101/6交割,由于银行与券商买不少,所以调度要花点时间.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.
交易商表示,下周四、五分别有台化(1326.TW)与台塑化(6505.TW)公司债将交割,金额为90亿、105亿台币,再加上进入现金股利发放高峰,届时资金状况可能偏紧. (完)
--集体采写 董永年; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。