〔台湾货币市场〕隔拆代收利率续调至九个月低位,降息机率虽小但正走升(更新版)

(新增分析师评论及细节)

* 藉由公开市场操作维持宽松环境

* 央行第三季降息预期仍低,但逐渐升高

路透台北7月20日电---台湾央行周五连续六日调低委托银行代收隔夜拆款利率至0.39%,并续创逾九个月以来低位.分析师认为,央行在基准利率不变的前提下,透过每日的公开市场操作微调短率水位,藉此回应全球景气变化,然目前降息的猜测仍然微小.

分析师认为,虽然目前预估央行第三季将降息的声音几乎没有,但不能否认机率的确在升高当中.

花旗集团首席经济学家郑贞茂说,"短率和央行重贴现率的利差又拉大了,市场对央行降息的猜测正在升高."不过他目前仍然认为央行第三季降息的机会很低.

他表示,央行藉着每日的公开市场操作维持宽松的市场资金环境,微调利率以因应景气走缓.但在基础利率上央行可能选择暂且不动,先不大费周章.

台湾两位大型银行交易员周五表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.40%降至0.39%,较上日下滑1个基点,已较此前降幅缩小.这已是央行连续第六日调降该利率,累计调幅达11.6个基点.

根据路透资料显示,台湾央行委托大型银行代收隔拆利率前次低点出现在2011年10月3日,报0.389%.如欲查询更多代收隔拆资金利率一览表请见[ID:nST0528065]

郑贞茂进一步指出,央行连续调降了隔拆利率至去年10月初以来的低位,代表着对未来景气相当悲观,今年台湾的经济成长率可能会仅有2-2.5%.

台湾央行一位不愿具名的官员周二表示,全球的央行正进入新一轮降息,央行透过委托银行拆款引导市场短率向下,后续动作将视市场资金情况而定,没有目标价位(利率).[ID:nST0528517]

根据路透7月中旬针对24家金融机构所做预估,全数分析师均认为央行第三季将维持利率不变.23家金融机构中预估第四季将降息的则有一家金融机构.

台湾央行6月底的第二季理监事会议维持重贴现率在1.875%不变,是连续四季度维持利率不变.

台湾短率周四持续走滑,主要反应央行调降委托大型银行代收隔拆利率.不过,交易商表示,市场资金略显分配不均,银行操作心态偏谨慎,静待代收利率公布以寻求后市指引.[TWMMT/CN]