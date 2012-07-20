〔台湾货币市场〕隔拆代收利率续调至九个月低位,降息机率虽小但正走升(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增分析师评论及细节)
* 藉由公开市场操作维持宽松环境
* 央行第三季降息预期仍低,但逐渐升高
路透台北7月20日电---台湾央行周五连续六日调低委托银行代收隔夜拆款利率至0.39%,并续创逾九个月以来低位.分析师认为,央行在基准利率不变的前提下,透过每日的公开市场操作微调短率水位,藉此回应全球景气变化,然目前降息的猜测仍然微小.
分析师认为,虽然目前预估央行第三季将降息的声音几乎没有,但不能否认机率的确在升高当中.
花旗集团首席经济学家郑贞茂说,"短率和央行重贴现率的利差又拉大了,市场对央行降息的猜测正在升高."不过他目前仍然认为央行第三季降息的机会很低.
他表示,央行藉着每日的公开市场操作维持宽松的市场资金环境,微调利率以因应景气走缓.但在基础利率上央行可能选择暂且不动,先不大费周章.
台湾两位大型银行交易员周五表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.40%降至0.39%,较上日下滑1个基点,已较此前降幅缩小.这已是央行连续第六日调降该利率,累计调幅达11.6个基点.
根据路透资料显示,台湾央行委托大型银行代收隔拆利率前次低点出现在2011年10月3日,报0.389%.如欲查询更多代收隔拆资金利率一览表请见[ID:nST0528065]
郑贞茂进一步指出,央行连续调降了隔拆利率至去年10月初以来的低位,代表着对未来景气相当悲观,今年台湾的经济成长率可能会仅有2-2.5%.
台湾央行一位不愿具名的官员周二表示,全球的央行正进入新一轮降息,央行透过委托银行拆款引导市场短率向下,后续动作将视市场资金情况而定,没有目标价位(利率).[ID:nST0528517]
根据路透7月中旬针对24家金融机构所做预估,全数分析师均认为央行第三季将维持利率不变.23家金融机构中预估第四季将降息的则有一家金融机构.
台湾央行6月底的第二季理监事会议维持重贴现率在1.875%不变,是连续四季度维持利率不变.
台湾短率周四持续走滑,主要反应央行调降委托大型银行代收隔拆利率.不过,交易商表示,市场资金略显分配不均,银行操作心态偏谨慎,静待代收利率公布以寻求后市指引.[TWMMT/CN]
--记者 高洁如; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。