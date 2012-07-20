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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 10:32 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元创新低,利差交易需求持续牵引急坠走势

0111GMT * 欧元/澳元创历史新低,自5月中旬以来挫跌近10% * 下跌趋势强劲,不过守住持续下探的10日均线位置1.1930 * 5日、10日及20日均线与动能分析同步下行 * 寻求收益及安全的举动未见终止迹象 (完) --编译 张明钧;审校 戴素萍 汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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