〔台湾债市〕RP利率持稳新区间,公债交割令资金略紧

路透台北7月20日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳在0.73-0.74%区间,今日因有300亿台币公债交割,资金状况并没有很宽松.

一证券业资金调度人士指出,央行调降代收隔拆利率令银行率先受惠,因此RP利率多做在0.73%,但寿险与投信态度仍较为坚持,以0.74%为主.虽然今日代收隔拆利率降幅减半,但只要维持调降趋势,RP利率后市仍将看跌.

"央行在存单没放很多,资金不是很宽裕."一证券商交易人士称.

另一证券商交易人士则称,今日有五年券101/6交割,由于银行与券商买不少,所以调度要花点时间.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.

台湾两位大型银行交易员周五表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.40%降至0.39%,较上日下滑1个基点,已较此前降幅缩小,并创近十个月以来低位.这已是央行连续第六日调降该利率,累计调幅达11.6个基点.[ID:nST0529907]

交易商表示,下周四、五分别有台化(1326.TW)与台塑化(6505.TW)公司债将交割,金额为90亿、105亿台币,再加上进入现金股利发放高峰,届时资金状况可能偏紧.(完)