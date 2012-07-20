〔台湾债市〕RP利率持稳新区间,公债交割令资金略紧

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北7月20日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳在0.73-0.74%区间,今日因有300亿台币公债交割,资金状况并没有很宽松.
一证券业资金调度人士指出,央行调降代收隔拆利率令银行率先受惠,因此RP利率多做在0.73%,但寿险与投信态度仍较为坚持,以0.74%为主.虽然今日代收隔拆利率降幅减半,但只要维持调降趋势,RP利率后市仍将看跌.
"央行在存单没放很多,资金不是很宽裕."一证券商交易人士称.
另一证券商交易人士则称,今日有五年券101/6交割,由于银行与券商买不少,所以调度要花点时间.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.
台湾两位大型银行交易员周五表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.40%降至0.39%,较上日下滑1个基点,已较此前降幅缩小,并创近十个月以来低位.这已是央行连续第六日调降该利率,累计调幅达11.6个基点.[ID:nST0529907]
交易商表示,下周四、五分别有台化(1326.TW)与台塑化(6505.TW)公司债将交割,金额为90亿、105亿台币,再加上进入现金股利发放高峰,届时资金状况可能偏紧.(完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。