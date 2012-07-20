〔路透调查〕德国经济年底前将呈现温和成长,于2013年回温

* 德国2012年GDP料成长1.0%,2013年成长1.5%

* 2012/13年通胀预料仍将低于2%

路透柏林7月19日电---路透调查结果显示,年底之前德国经济料仅温和成长,因企业担心欧元区危机而缩减投资,但进入2013年时,成长力道料将随着全球经济一起回温.

路透于过去一周调查17位分析师的预估中值显示,德国这欧洲最大经济体在上一季及本季将仅成长0.2%.

这个仰赖出口的经济体预料在今年最后一季成长0.3%,明年上半年则平均成长0.4%,2013下半年则料提升至成长0.5%.

上述调查结果低于4月调查预估,当时预估德国国内生产总值(GDP)将从7月起逐季成长0.4%.

事实上,与路透自逾一年前首度开始调查上述期间的成长预估相较,今年底之前的季度经济年增率预估已接近腰斩.

Berenberg Bank的Christian Schulz表示,欧洲央行于2011年12月及2012年2月注入的三年期低成本融资提升了德国企业的信心,但为时不长.

"欧元危机于第二季再度肆虐,打击了德国夏季的成长."他说道."若企业信心下滑,他们倾向延后投资决定,这对于经济成长不利."

"2013年的局势变化主要在于投资回升,且民间消费成长略为上扬."他指出,并称届时全球景况好转应会带动德国工业产品的需求.

路透调查结果显示,2012年经济成长率料达1%,高于前次调查的0.7%,主要是因为今年第一季的表现远优于预期,因当时第二轮欧洲央行三年期融资发挥作用.

但多位分析师表示,民间消费及建筑活动将在今明两年支撑经济.和其他欧元区国家实施节约财政政策不同的是,德国政府的需求将会提供支撑.(完)