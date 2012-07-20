〔路透调查〕法国明年经济料仅成长0.6%,政府恐难达成赤字目标

* 分析师预估2013年经济成长0.6%

* 政府明年料将无法达成3.0%赤字目标

路透巴黎7月19日电---周四公布的路透调查显示,法国2013年经济成长目标受到欧元区危机的拖累而难以达成,引发政府可能得放弃其赤字降至相当于国内生产总值(GDP)3.0%目标的担忧.

路透在7月13日至16日调查21位分析师,结果为法国明年经济料仅成长0.6%,低于4月预估的0.9%,且只有政府本身预估1.2%的一半.

经济成长较低将拖累税收,几近全部受访分析师预期政府将无法达成其赤字目标.法国计划明年将赤字相当于GDP的比重从今年的4.6%降至3.0%.

预估中值为,预算缺口相当于法国2兆(万亿)欧元(2.45兆美元)经济规模的3.6%,意味着需要额外有100亿欧元的节支,才能把赤字降至欧盟规定的上限3.0%.

政府已宣布今年加税72亿欧元,以利达成其2012年底赤字与GDP之比为4.5%的目标.

但还需解决2013年的问题,政府面临既要加税及进一步控制支出,又不使脆弱经济陷入"紧缩陷阱"的两难.所谓紧缩陷阱是指财政紧缩导致经济成长更加疲软.(完)