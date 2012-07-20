《热点透视》西班牙坏银行计画可能仿效爱尔兰模式,祭出层层障眼法

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Fiona Maharg Bravo/Hugo Dixon; 编译 蔡美珍

路透马德里/伦敦7月19日电---要清理西班牙金融体系,可能需要一些狡黠的操作.西班牙与欧元区国家同意的计画之中,一个很重要的部分是将银行的不良资产转移到一家坏银行.虽然这是个好主意,但可能要花上1,000亿欧元的代价,这将需要发挥一些金融创意才能予以融通,并且不会构成国家财政负担.爱尔兰的作法堪为借镜.

基本概念是众多银行把价值减损、而且已经扣押止赎的房地产贷款,转移给一家新成立的资产管理公司(AMC).这些银行的资产负债表将得以解套,经营团队能够专注于新贷款.所有接受政府纾困的银行都必须这样做,除非纾困规模低于银行风险加权资产的2%.

根据顾问公司罗兰贝格(Roland Berger)与奥纬(Oliver Wyman)6月公布的独立稽核报告,只有西班牙国际银行(SAN.MC)、西班牙对外银行(BBVA)(BBVA.MC)、Caixabank(CABK.MC)等三家银行不需要新资本,因此加总的金额可能非常巨大.假设上述三家银行以外的每一家银行都利用到这家坏银行,那么可能涉及约2,050亿欧元的房地产资产.

当然,这家资产管理公司不会以面值承接不良贷款.从奥纬的报告推断,承接代价可能约在960亿欧元.这和爱尔兰的情况差不多.爱尔兰的坏银行以320亿欧元代价,承接了740亿欧元的资产.

在西班牙政府阮囊羞涩,又不愿增加负债的情况下,这家资产管理公司如何有办法吃下这些资产呢?步骤之一是让这家资产管理公司不会列入政府的资产负债表,成为表外实体.根据欧盟的会计准则,只要政府并未持有多数股权,这是可以作到的.

这正是爱尔兰的作法:爱尔兰国家资产管理局只持有坏银行的49%股权.多数股权是由民间投资者持有,一开始时,这些民间投资者是接受纾困银行的资产管理部门.如果西班牙采用相同模式,则西班牙的纾困基金FROB将持有少数股权,其余股权将由那些接受纾困的银行持有.

但表外实体只解决了一部分的融资问题,因为就连那49%股权的资金,西班牙政府也不想负担.因此解决对策的第二部分就是杠杆融资.爱尔兰是这么做的:爱尔兰的坏银行只靠着1亿欧元的股权资本,就支撑了巨大的不良贷款.

但谁要借给坏银行这么多钱?这个巧妙的解答就是那些接受纾困的银行.这些银行将不良贷款卖给资产管理公司,换取资产管理公司发行的债券.这些债券将由西班牙政府担保,或许有些令人意外的是,这种作法不会让整个沉重负担回到政府的资产负债表上.然后,这些接受纾困的银行就拿着这些债券当作抵押品,向欧洲央行融资拿现金.没错,这又是爱尔兰的作法.

接下来的问题是,由于坏银行的不良资产无法带来很多收入,那要如何支付这些债券的票息呢?这里可能要用上另一个财务工程的设计.以爱尔兰的情况来说,是由坏银行发行一年期债券.当旧债券到期时,就持续重新发行新债券.这些债券每半年付息一次,利率等于六个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)--Euribor目前只有区区0.75%.以这么微薄的利率,加上坏银行确实也能够成功出售资产,爱尔兰坏银行的债券付息还本一直没有问题.

虽然西班牙的坏银行大概会采取类似爱尔兰的架构,但或许无法达到这么高的杠杆程度及这么低的借贷成本.原因之一在于西班牙的房地产不良债权全都在西班牙国内;相形之下,爱尔兰的三分之一不良贷款是在海外,多数集中在英国,而且可能更容易脱手.西班牙的房地产不良债权约有三分之一是被土地套牢.另外一个原因是,西班牙已经即将开始接受其他欧元区国家纾困,但爱尔兰是在成立坏银行后将近一年,才接受纾困.

到头来,将是欧洲央行决定这些财务条件.欧洲央行有可能坚持要求坏银行具备强劲的股本缓冲.若果真如此,根据一份文件草稿,西班牙的FROB能够从纾困计画动用高达250亿欧元的专用资金.但缺点在于,如果FROB投入更多股本,那些接受纾困的银行就必须拿出更多钱,才能维持资产管理公司的表外实体地位.当然,这些银行并非真的要拿出现金.银行可以将不良贷款卖给资产管理公司,换取资产管理公司的股权.但显然银行会希望尽量愈少愈好.

同样的,欧洲央行或许会坚持债券票息高于六个月期Euribor.毕竟西班牙短期公债在市场的收益率远高于这个水准.欧洲央行甚至可能认为,既然这可能变成一场长期抗战,采用一个长期利率可能更加适当.麻烦的是,这家资产管理公司要靠手头不良资产来支付高票息可能会有问题.到时候就得降低杠杆程度--若非增加股本,就是一开始就以更大折幅买下那些不良资产.西班牙政府和银行业者都不会乐于接受这种局面.

目前为止,欧洲央行对于会怎么做仍然守口如瓶.西班牙财政部最好赶紧登门拜访大力游说.(完)