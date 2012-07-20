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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 11:26 BJT

《汇市简讯》Heineken出价收购花莎尼APB持股令欧元/坡元压力更大

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* Heineken欲收购花莎尼(F&N)的APB股份的消息,料将增加欧元/坡元卖压

* Heineken报价是每股50坡元,ThaiBev提出报价为45坡元

* 市场等待后续发展及相关融资细节,尽管尚为时过早

* 美元/坡元今日至今持稳在1.2235-1.2240 (完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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