《全球市场》亚股持稳而油价回软,西班牙问题拖累欧元小跌-2

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
油价下跌,此前在隔夜市场触及八周高位,因中东紧张情势引发供应疑虑;玉米和大豆合约价格则飙升至纪录高位,因美国旱情恶化.
欧元兑美元周五下滑,兑澳元徘徊于纪录低点附近,因对西班牙财政困境的忧虑和近期欧元区货币市场利率下滑,打击了欧元.[FRX/CN]
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS早盘几无变动.本周迄今上涨2.4%.
"股市本周表现不错,大家关注点有所转变,"BTIG交易主管Christian Keilland表示.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。