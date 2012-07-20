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货币新闻 | 2012年 7月 20日 星期五 12:34 BJT

《全球市场》亚股持稳而油价回软,西班牙问题拖累欧元小跌-2

油价下跌,此前在隔夜市场触及八周高位,因中东紧张情势引发供应疑虑;玉米和大豆合约价格则飙升至纪录高位,因美国旱情恶化.

欧元兑美元周五下滑,兑澳元徘徊于纪录低点附近,因对西班牙财政困境的忧虑和近期欧元区货币市场利率下滑,打击了欧元.[FRX/CN]

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS早盘几无变动.本周迄今上涨2.4%.

"股市本周表现不错,大家关注点有所转变,"BTIG交易主管Christian Keilland表示.

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