《热点透视》美国房市行将提振经济成长,或需考虑矫正扭曲的房屋政策

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson; 编译 龚芳

路透纽约7月19日电---美国房屋市场行将提振经济成长.尽管6月成屋销售较上月减少5.4%,但其他指标则表明房市正在复苏.房市继五年来拖累国内生产总值(GDP)后,转而带来正面的效应,将令立法者有机会调整扭曲的房屋政策.

尽管短期出现下滑,但6月成屋销售较上年同期成长4.5%.更令人振奋的是,房屋售价中值较上年同期增长7.9%.房屋买家及其放贷者应该会逐渐对其投资恢复信心.

在6月建筑许可及房屋开工均较上年同期成长约莫20%的情况下,房屋建筑活动似领先房市而行.尽管全美住宅建筑商协会(NAHB)6月信心指数较上月激增,但仍远低于房市荣景水准,因此乐观气氛仍在适切的控制范围.

2007年及2008年时,房市景气重挫将实质GDP成长率削减逾1个百分点.但房地产业在2011年第四季转而带来正面效应,而住房投资对今年第一季GDP环比年率的贡献度达0.42个百分点.倘若自去年第二季以来,房屋开工年增率可代表住房投资增长率的话,则粗略估算房市可为第二季GDP环比年率贡献多达1.5个百分点.这或将意味着经济扩张程度大过许多分析师所预估.而房市持续成长,亦应可大幅压低失业人数.

奥巴马总统的连任压力,可望因这股趋势而获得缓解.但这股趋势也对房市政策有着显而易见的意涵.协助吹大房市泡沫的,不只是银行放贷行为不当,房屋政策也是背后推手,而房市破灭正是最近这波金融危机的引信.

近期诸多扶助房市的措施需要逐步解除.政府透过房利美FNMA.OB及房贷美FMCC.OB和其他管道为房贷提供担保的措施,需要进行通盘检讨.在抵押贷款利息上所提供的税赋补助亦然.重大的改革或许需要10年时间方能逐步实施.在复苏站稳脚步的情况下,看来2013年初或许是开始让计画准备就绪的恰当时机.(完)