〔台湾债市〕央行缩减代收利率降幅令殖利率收高,降息预期降温

路透台北7月20日电---台湾公债殖利率周五收高,因央行缩减了代收隔拆利率的降幅,在市场对降息预期退烧带动下,殖利率连续第二个交易日走高.

市场人士表示,虽然央行将代收隔拆利率调降至逾九个月来低位,但其实与3月底的0.395%前低相去不远,这种"暧昧不明"的态度,让交易商对央行的心态难以捉摸.下周将持续观察利率的调幅,倘若动作持续,债市仍有作多机会,中长券的表现空间料大于短券.

"下周有没有继续调降是关键,若有,殖利率会缓步向下."一票券商交易员称.

另一证券商交易员则表示,央行这样的调法就是不想告诉市场真正的想法,交易商对央行是否降息的怀疑程度也升高.

"债市多头的甜蜜点已过,但承受的打击应该不会太大,预料殖利率将陷入整理."他说.

台湾两位大型银行交易员周五表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.40%降至0.39%,较上日下滑1个基点,已较此前降幅缩小.这已是央行连续第六日调降该利率,累计调幅达11.6个基点.

分析师认为,央行在基准利率不变的前提下,透过每日的公开市场操作微调短率水位,藉此回应全球景气变化,然目前降息的猜测仍然微小.[ID:nST0529973]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/6 A01106=TWO +0.92 0.8700 0.8570-0.8780 95.5

10 101/5 A01105=TWO +1.00 1.1550 1.1450-1.1599 131.5

虽然殖利率连续两个交易日走高,不过市场人士认为,央行朝资金宽松调控的方向不变,多头仍是债市主轴.只是大波段行情已经结束,后续除非央行调降存单发行利率,否则殖利率仅能缓步向下.

"有人说央行可以不开会就调降存单利率的说法,但印象中从来没有过."一票券商交易员说.

另一主力券商交易员称,今日代收隔拆利率仅回到3月底油电调涨时的原点附近.央行此举等于告诉大家,不要太期待降息,更不会有举行临时理监事会议宣布降息这档事.

他表示,债市在上演轧空秀后,接下来就要看多头表演如何下车,殖利率在区间内来回震荡在所难免.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.1550

5 101/1 A01101=TWO 0.8725

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)