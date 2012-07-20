〔台湾债市〕央行缩减代收利率降幅令殖利率收高,降息预期降温

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北7月20日电---台湾公债殖利率周五收高,因央行缩减了代收隔拆利率的降幅,在市场对降息预期退烧带动下,殖利率连续第二个交易日走高.
市场人士表示,虽然央行将代收隔拆利率调降至逾九个月来低位,但其实与3月底的0.395%前低相去不远,这种"暧昧不明"的态度,让交易商对央行的心态难以捉摸.下周将持续观察利率的调幅,倘若动作持续,债市仍有作多机会,中长券的表现空间料大于短券.
"下周有没有继续调降是关键,若有,殖利率会缓步向下."一票券商交易员称.
另一证券商交易员则表示,央行这样的调法就是不想告诉市场真正的想法,交易商对央行是否降息的怀疑程度也升高.
"债市多头的甜蜜点已过,但承受的打击应该不会太大,预料殖利率将陷入整理."他说.
台湾两位大型银行交易员周五表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.40%降至0.39%,较上日下滑1个基点,已较此前降幅缩小.这已是央行连续第六日调降该利率,累计调幅达11.6个基点.
分析师认为,央行在基准利率不变的前提下,透过每日的公开市场操作微调短率水位,藉此回应全球景气变化,然目前降息的猜测仍然微小.[ID:nST0529973]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 101/6 A01106=TWO +0.92 0.8700 0.8570-0.8780 95.5
10 101/5 A01105=TWO +1.00 1.1550 1.1450-1.1599 131.5
虽然殖利率连续两个交易日走高,不过市场人士认为,央行朝资金宽松调控的方向不变,多头仍是债市主轴.只是大波段行情已经结束,后续除非央行调降存单发行利率,否则殖利率仅能缓步向下.
"有人说央行可以不开会就调降存单利率的说法,但印象中从来没有过."一票券商交易员说.
另一主力券商交易员称,今日代收隔拆利率仅回到3月底油电调涨时的原点附近.央行此举等于告诉大家,不要太期待降息,更不会有举行临时理监事会议宣布降息这档事.
他表示,债市在上演轧空秀后,接下来就要看多头表演如何下车,殖利率在区间内来回震荡在所难免.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1550
5 101/1 A01101=TWO 0.8725
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。