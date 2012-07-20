〔日本股市〕日经指数收跌1.4%,美国数据引发全球经济悲观情绪(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
* 东证股价指数创下触及28年低点以来的最大跌幅
* LIBOR丑闻调查打击银行股
* 东芝上涨,受SanDisk财报激励
路透东京7月20日电---日本股市日经指数周五挫跌1.4%,受投资者获利了结拖累,此前多家美国公司披露的业绩胜预期,但未能驱散美国经济数据令人失望引发的全球经济悲观情绪.
金融股跌势居前,午后盘初大幅挫低,交易商将之归因于日经指数期货<JNI:>卖压,而清淡交投加大了跌幅.
日经指数.N225收跌1.4%至8,669.87点,本周累计下跌约0.6%.东证股价指数.TOPX跌1.8%至733.82点,为6月4日触及28年低点以来的最大跌幅.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。