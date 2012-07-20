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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 14:53 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌1.4%,美国数据引发全球经济悲观情绪(更新版)

(新增细节)

* 东证股价指数创下触及28年低点以来的最大跌幅

* LIBOR丑闻调查打击银行股

* 东芝上涨,受SanDisk财报激励

路透东京7月20日电---日本股市日经指数周五挫跌1.4%,受投资者获利了结拖累,此前多家美国公司披露的业绩胜预期,但未能驱散美国经济数据令人失望引发的全球经济悲观情绪.

金融股跌势居前,午后盘初大幅挫低,交易商将之归因于日经指数期货<JNI:>卖压,而清淡交投加大了跌幅.

日经指数.N225收跌1.4%至8,669.87点,本周累计下跌约0.6%.东证股价指数.TOPX跌1.8%至733.82点,为6月4日触及28年低点以来的最大跌幅.

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