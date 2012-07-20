《即时观点3》台湾6月外销订单连四月衰退,下半年成长可期但动能不强

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北7月20日电---台湾经济部周五公布,6月外销订单较上年同期减少2.62%,与市场预估的衰退2.30%相去不远,且是连续第四个月衰退.分析师认为,尽管下半年订单成长可期,但动能不强.
经济部表示,电子产品订单较去年同期减少,影响最大,因终端消费电子产品仍处新旧交替期,对电子产品的需求递延.基本金属制品因全球钢铁市场不振,较去年同月减12.56%.化学品因国际需求不佳且价格下滑,年减少9.54%.
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2012年6月 2012年5月
外销订单 -2.62 -3.04
路透调查 -2.30 --
订单区域
中国大陆(含港) -3.63 -4.32
美国 -2.34 +5.86
欧洲 -0.39 -8.17
**市场评论**
--兆丰投顾分析师 李志安:
6月外销订单表现符合预期,它虽是连续第四个月的衰退,但衰退幅度并未明显扩大,我们预估出口动能第三季仍将相当疲软.
来自中国的订单不论较上月/较上年的比较基期,都是衰退幅度最大的.若与欧洲与美国的订单比较,中国的订单衰退影响出口最大.我们认为,不论现在或未来,中国需求衰退将对台湾出口的负面影响都会大于其他的国家.
--花旗集团首席经济学家 郑贞茂:
6月外销订单看来较5月并未明显成长,显示订单缺乏成长的催化剂.原本第三季该是旺季,不过目前看来并非如此.
我们将在本周调降下半年的外销订单年变动率预估,尽管成长可期,但动能仍弱.因为电子产品的终端需求并不强.
--凯基投顾分析师 蔡耀德:
6月外销订单表现尚符合市场预期,我们认为外销订单最快8月可以回复到正成长.
只不过,由于去年第三季开始外销订单开始走弱,因此即使8月订单转为正成长,这也是因为低基期的因素,并不代表景气就此明显反弹.
在主要的订单市场方面,目前欧洲、美国和中国的情况都不算太好,在全球大型经济体的景气还是疲弱之下,目前对未来外部需求的看法仍然相对保守.
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬值1.1分报29.995.
--台股加权股价指数.TWII收高0.23%至7,164.68点.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾经济部网站,网址为(www.moea0.gov.tw)
--参看台湾外销订单相关新闻,请点选[TW/TRDCN]
**相关背景**
--台湾6月出口金额较上年同期衰退3.2%,进口则衰退8.4%.
--主计处估计今年全年GDP年增率为3.03%,CPI年增率为1.84%.
--台湾央行在6月底的理监事会议连续四季将利率维持在1.875%不变,重贴现率停在近三年的高位.
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)
参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI-CMN];即时观点请点选[CINSTA]
--集体采写 台北记者组; 审校 曾祥进/林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。