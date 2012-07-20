《即时观点3》台湾6月外销订单连四月衰退,下半年成长可期但动能不强

路透台北7月20日电---台湾经济部周五公布,6月外销订单较上年同期减少2.62%,与市场预估的衰退2.30%相去不远,且是连续第四个月衰退.分析师认为,尽管下半年订单成长可期,但动能不强.

经济部表示,电子产品订单较去年同期减少,影响最大,因终端消费电子产品仍处新旧交替期,对电子产品的需求递延.基本金属制品因全球钢铁市场不振,较去年同月减12.56%.化学品因国际需求不佳且价格下滑,年减少9.54%.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年6月 2012年5月

外销订单 -2.62 -3.04

路透调查 -2.30 --

订单区域

中国大陆(含港) -3.63 -4.32

美国 -2.34 +5.86

欧洲 -0.39 -8.17

**市场评论**

--兆丰投顾分析师 李志安:

6月外销订单表现符合预期,它虽是连续第四个月的衰退,但衰退幅度并未明显扩大,我们预估出口动能第三季仍将相当疲软.

来自中国的订单不论较上月/较上年的比较基期,都是衰退幅度最大的.若与欧洲与美国的订单比较,中国的订单衰退影响出口最大.我们认为,不论现在或未来,中国需求衰退将对台湾出口的负面影响都会大于其他的国家.

--花旗集团首席经济学家 郑贞茂:

6月外销订单看来较5月并未明显成长,显示订单缺乏成长的催化剂.原本第三季该是旺季,不过目前看来并非如此.

我们将在本周调降下半年的外销订单年变动率预估,尽管成长可期,但动能仍弱.因为电子产品的终端需求并不强.

--凯基投顾分析师 蔡耀德:

6月外销订单表现尚符合市场预期,我们认为外销订单最快8月可以回复到正成长.

只不过,由于去年第三季开始外销订单开始走弱,因此即使8月订单转为正成长,这也是因为低基期的因素,并不代表景气就此明显反弹.

在主要的订单市场方面,目前欧洲、美国和中国的情况都不算太好,在全球大型经济体的景气还是疲弱之下,目前对未来外部需求的看法仍然相对保守.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬值1.1分报29.995.

--台股加权股价指数.TWII收高0.23%至7,164.68点.

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾6月出口金额较上年同期衰退3.2%,进口则衰退8.4%.

--主计处估计今年全年GDP年增率为3.03%,CPI年增率为1.84%.

--台湾央行在6月底的理监事会议连续四季将利率维持在1.875%不变,重贴现率停在近三年的高位.

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

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