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货币新闻 | 2012年 7月 20日 星期五 16:03 BJT

〔台湾数据〕6月外销订单较上年同期衰退2.62%,为连续第四个月衰退

路透台北7月20日电---台湾经济部周五公布,6月外销订单较上年同期减少2.62%,与市场预估的衰退2.30%相去不远,且是连续第四个月衰退.

经济部表示,电子产品订单较去年同期减少,影响最大,因终端消费电子产品仍处新旧交替期,对电子产品的需求递延.基本金属制品因全球钢铁市场不振,较去年同月减12.56%.化学品因国际需求不佳且价格下滑,年减少9.54%.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年6月 2012年5月

外销订单 -2.62 -3.04

路透调查 -2.30 --

订单区域

中国大陆(含港) -3.63 -4.32

美国 -2.34 +5.86

欧洲 -0.39 -8.17(完)

台湾经济数据新闻请点击[TW-ECI-CMN]

--采访 董永年;撰写 高洁如; 审校 杨淑祯/乔艳红

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