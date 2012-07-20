〔台湾数据〕6月外销订单较上年同期衰退2.62%,为连续第四个月衰退

路透台北7月20日电---台湾经济部周五公布,6月外销订单较上年同期减少2.62%,与市场预估的衰退2.30%相去不远,且是连续第四个月衰退.

经济部表示,电子产品订单较去年同期减少,影响最大,因终端消费电子产品仍处新旧交替期,对电子产品的需求递延.基本金属制品因全球钢铁市场不振,较去年同月减12.56%.化学品因国际需求不佳且价格下滑,年减少9.54%.