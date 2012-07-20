〔台湾数据〕6月外销订单较上年同期衰退2.62%,为连续第四个月衰退

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北7月20日电---台湾经济部周五公布,6月外销订单较上年同期减少2.62%,与市场预估的衰退2.30%相去不远,且是连续第四个月衰退.
经济部表示,电子产品订单较去年同期减少,影响最大,因终端消费电子产品仍处新旧交替期,对电子产品的需求递延.基本金属制品因全球钢铁市场不振,较去年同月减12.56%.化学品因国际需求不佳且价格下滑,年减少9.54%.
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2012年6月 2012年5月
外销订单 -2.62 -3.04
路透调查 -2.30 --
订单区域
中国大陆(含港) -3.63 -4.32
美国 -2.34 +5.86
欧洲 -0.39 -8.17(完)
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--采访 董永年;撰写 高洁如; 审校 杨淑祯/乔艳红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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