〔日本债市〕公债价格下滑,10年券收益率创九年新低后获利了结浮现

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京7月20日电---日本政府公债价格周五小幅下跌,在10年期公债触及九年新低后,投资人获利了结,但市场人士称,在全球经济的忧虑下,日债可能会延续多头市场.
20年券和30年券等"超长债"表现落后,因其在本月强劲上涨后,成为获利了结的主要目标.
尽管如此,市场人士仍认为长债收益率未来几周可能进一步下滑,对全球投资人来说,短债收益率已经低到不能再低的水准.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。