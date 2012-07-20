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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 15:34 BJT

〔日本债市〕公债价格下滑,10年券收益率创九年新低后获利了结浮现

路透东京7月20日电---日本政府公债价格周五小幅下跌,在10年期公债触及九年新低后,投资人获利了结,但市场人士称,在全球经济的忧虑下,日债可能会延续多头市场.

20年券和30年券等"超长债"表现落后,因其在本月强劲上涨后,成为获利了结的主要目标.

尽管如此,市场人士仍认为长债收益率未来几周可能进一步下滑,对全球投资人来说,短债收益率已经低到不能再低的水准.

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