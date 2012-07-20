〔日本债市〕公债价格下滑,10年券收益率创九年新低后获利了结浮现

路透东京7月20日电---日本政府公债价格周五小幅下跌,在10年期公债触及九年新低后,投资人获利了结,但市场人士称,在全球经济的忧虑下,日债可能会延续多头市场.

20年券和30年券等"超长债"表现落后,因其在本月强劲上涨后,成为获利了结的主要目标.