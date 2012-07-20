〔台湾央行〕共发行2,736.5亿台币存单,发行余额减少78.5亿

路透台北7月20日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,736.5亿台币存单,相较存单到期金额2,815亿,存单发行余额减少78.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,609.5

91天期 0.93 99.0

182天期 1.05 28.0

央行上日共发行811亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,322.9亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周四当日超额准备为负2亿台币;累计超额准备为负292亿台币,加计前期1%的超额准备为309亿台币.(完)