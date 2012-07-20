〔台湾货币市场〕银行间隔夜拆款加权平均利率收报0.391%,创11个月来最低

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北7月20日电---台湾银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周五收报0.391%,至11个月以来最低,较上日下滑1.4个基点,因央行已连续六日调降隔夜代收利率.
前次隔拆加权平均利率低位出现在2011年8月24日,报0.389%.
交易员表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.40%降至0.39%,较上日下滑1个基点,为此波央行开始调降该利率以来调幅首次缩减,这已是央行连续第六日调降该利率,累计调幅达11.6个基点.[ID:nST0529907]
拆款加权平均利率周四收报0.405%;今日区间则落在0.295%-0.620%,上日报在0.305%-0.640%.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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