〔台湾货币市场〕银行间隔夜拆款加权平均利率收报0.391%,创11个月来最低

路透台北7月20日电---台湾银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周五收报0.391%,至11个月以来最低,较上日下滑1.4个基点,因央行已连续六日调降隔夜代收利率.

前次隔拆加权平均利率低位出现在2011年8月24日,报0.389%.

交易员表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.40%降至0.39%,较上日下滑1个基点,为此波央行开始调降该利率以来调幅首次缩减,这已是央行连续第六日调降该利率,累计调幅达11.6个基点.[ID:nST0529907]

拆款加权平均利率周四收报0.405%;今日区间则落在0.295%-0.620%,上日报在0.305%-0.640%.(完)