〔伦敦美债〕美国10年债收益率守在纪录低点附近,受西班牙疑虑支撑

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透伦敦7月20日电---美国10年期政府公债收益率(殖利率)周五在欧洲市场守在纪录低点附近,西班牙财政疑虑让投资人感到不安,提振了对避险美债的需求.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB守在7%上方,此前周四标债需求疲弱,使得西班牙能否避免请求全面纾困的忧虑升高.
10年期美债价格小涨约4/32,收益率报1.494%US10YT=RR,脱离周四高点1.523%,且与本周稍早测试的纪录低点1.442%不远.
30年期美债收益率US30YT=RR报2.589%,较纽约尾盘水准下跌2.2个基点.
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。