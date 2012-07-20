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债券 | 2012年 7月 20日 星期五 17:19 BJT

〔伦敦美债〕美国10年债收益率守在纪录低点附近,受西班牙疑虑支撑

路透伦敦7月20日电---美国10年期政府公债收益率(殖利率)周五在欧洲市场守在纪录低点附近,西班牙财政疑虑让投资人感到不安,提振了对避险美债的需求.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB守在7%上方,此前周四标债需求疲弱,使得西班牙能否避免请求全面纾困的忧虑升高.

10年期美债价格小涨约4/32,收益率报1.494%US10YT=RR,脱离周四高点1.523%,且与本周稍早测试的纪录低点1.442%不远.

30年期美债收益率US30YT=RR报2.589%,较纽约尾盘水准下跌2.2个基点.

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