〔台湾汇市〕台币/美元收盘小贬1.1分,外资汇出但出口商抛汇压抑贬幅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北7月20日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘由升转为小贬1.1分,再度逼近30元关卡.月底将近出口商抛汇的实质需求浮现,盘中台币多处于小升局面,惟多为实质需求致交投清淡,尾盘因外资买汇而由升转贬.
汇银人士指出,今日出口商逢高抛汇,台币汇价在29.980以上逼近30元时卖压较大,但抛汇力道跟外资买汇相互抵销,致使全日盘中大都在29.97附近盘整,波幅仍小.他们并预估,下周台币汇价仍将在29.9-30元间区间盘整.
"外商还是买汇居多,但是量实在不够大,"一本地银行交易人士说.
针对出口商抛汇及外资股利汇出的买汇需求等两道势力的拉扯,她进一步表示,台币在30元面临的阻力不小,但是外资因股利汇出的买汇力道可能进行一段时间后即消化完毕,但随后可能遇到月底出口商抛汇需求,所以仍要注意未来出口商的抛汇力道.
外商汇银人士表示,时序已进入7月下半旬的企业发放现金股利高峰期,预估外资领了现金股利之后应会汇出,因此未来一个月汇价料偏贬.台湾大型企业现金股利发放日程请见[ID:nST0471456]
台股即将进入第三季股利发放旺季,下周有三大重量级个股将登场,包括下周二由台塑化(6505.TW)率先开跑,紧接着周三还有台积电(2330.TW)及宏达电(2498.TW).
美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区7月制造业活动指数为负12.9,预估为负8,6月为负16.6.[ID:nEAPAJ0E21]
台湾股市.TWII收盘升0.23%至7,164.68点;外资及陆资在台股买超18.71亿台币,连续第二日买超.[ID:nST0530091]
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,一个月、六个月期的台币/美元换汇点折价幅度变化不大,市场气氛观望.
亚洲新兴货币周五多数下跌,在西班牙财政的忧虑下,投资人就本周涨势了结获利;而海尼根(Heineken)与一泰国富豪争夺一家新加坡酿酒厂的消息,则推升了坡元.[ID:nST0530193]
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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.995 29.984 29.850-30.000 29.990 4.91 5.42
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.966 29.971 29.957-29.984 29.984 2.68 2.61
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.005/0.005
美元/台币六个月期 -0.170/-0.150 -0.165/-0.145
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--记者 詹静宜; 审校 高洁如/林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。