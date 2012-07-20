〔台湾汇市〕台币/美元收盘小贬1.1分,外资汇出但出口商抛汇压抑贬幅

路透台北7月20日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘由升转为小贬1.1分,再度逼近30元关卡.月底将近出口商抛汇的实质需求浮现,盘中台币多处于小升局面,惟多为实质需求致交投清淡,尾盘因外资买汇而由升转贬.

汇银人士指出,今日出口商逢高抛汇,台币汇价在29.980以上逼近30元时卖压较大,但抛汇力道跟外资买汇相互抵销,致使全日盘中大都在29.97附近盘整,波幅仍小.他们并预估,下周台币汇价仍将在29.9-30元间区间盘整.

"外商还是买汇居多,但是量实在不够大,"一本地银行交易人士说.

针对出口商抛汇及外资股利汇出的买汇需求等两道势力的拉扯,她进一步表示,台币在30元面临的阻力不小,但是外资因股利汇出的买汇力道可能进行一段时间后即消化完毕,但随后可能遇到月底出口商抛汇需求,所以仍要注意未来出口商的抛汇力道.

外商汇银人士表示,时序已进入7月下半旬的企业发放现金股利高峰期,预估外资领了现金股利之后应会汇出,因此未来一个月汇价料偏贬.台湾大型企业现金股利发放日程请见[ID:nST0471456]

台股即将进入第三季股利发放旺季,下周有三大重量级个股将登场,包括下周二由台塑化(6505.TW)率先开跑,紧接着周三还有台积电(2330.TW)及宏达电(2498.TW).

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,美国大西洋沿岸中部地区7月制造业活动指数为负12.9,预估为负8,6月为负16.6.[ID:nEAPAJ0E21]

台湾股市.TWII收盘升0.23%至7,164.68点;外资及陆资在台股买超18.71亿台币,连续第二日买超.[ID:nST0530091]

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场方面,一个月、六个月期的台币/美元换汇点折价幅度变化不大,市场气氛观望.

亚洲新兴货币周五多数下跌,在西班牙财政的忧虑下,投资人就本周涨势了结获利;而海尼根(Heineken)与一泰国富豪争夺一家新加坡酿酒厂的消息,则推升了坡元.[ID:nST0530193]

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.995 29.984 29.850-30.000 29.990 4.91 5.42

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.966 29.971 29.957-29.984 29.984 2.68 2.61

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.005/0.005

美元/台币六个月期 -0.170/-0.150 -0.165/-0.145

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