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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 17:29 BJT

〔中港股市〕恒生指数收高且突破技术阻力,中国股市下跌

* 恒生指数收高0.4%,周线上涨2.9%

* 沪深300指数跌1.1%,周线下滑2.1%

* 中国联通跳升7%,6月3G用户大增

* 中国地产股再次走疲,受当局警告打击

路透香港7月20日电---香港股市周五收高,且创下逾一个月来最大单周涨幅,防御类股涨势协助大盘突破技术阻力.

内地股市进一步下跌,沪深300指数.CSI300录得过去五周来第四周下跌,沪综指.SSEC则为连续第五周收低.

沪市成交量较周四减少19%,港股成交量则减15%.

中国联通(0762.HK)跳涨7.2%,协助恒生指数.HSI收高0.4%至19,640.8点.恒指本周上涨2.9%.

恒生指数今日收盘价略高于目前的200日移动平均水准,先前恒指在5月中测试该水准未果.

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