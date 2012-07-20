〔中港股市〕恒生指数收高且突破技术阻力,中国股市下跌

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 恒生指数收高0.4%,周线上涨2.9%
* 沪深300指数跌1.1%,周线下滑2.1%
* 中国联通跳升7%,6月3G用户大增
* 中国地产股再次走疲,受当局警告打击
路透香港7月20日电---香港股市周五收高,且创下逾一个月来最大单周涨幅,防御类股涨势协助大盘突破技术阻力.
内地股市进一步下跌,沪深300指数.CSI300录得过去五周来第四周下跌,沪综指.SSEC则为连续第五周收低.
沪市成交量较周四减少19%,港股成交量则减15%.
中国联通(0762.HK)跳涨7.2%,协助恒生指数.HSI收高0.4%至19,640.8点.恒指本周上涨2.9%.
恒生指数今日收盘价略高于目前的200日移动平均水准,先前恒指在5月中测试该水准未果.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。