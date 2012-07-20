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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 17:40 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减347.8亿台币

路透台北7月20日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减347.8亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,322.9亿台币.上周存单发行量净减259.6亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

7月16日(一) 4,454.00 4,119.00 -335.00

7月17日(二) 257.00 768.90 511.90

7月18日(三) 3,020.20 2,502.00 -518.20

7月19日(四) 739.00 811.00 72.00

7月20日(五) 2,815.00 2,736.50 -78.50

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总 计 11,285.20 10,937.40 -347.80

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

7月16日(一) 132.00 33.00

7月17日(二) 66.50 13.00

7月18日(三) 92.00 32.00

7月19日(四) 66.00 16.00

7月20日(五) 99.00 28.00

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总 计 455.50 122.00 (完)

--记者 李盈蒨; 审校 高洁如/曾祥进

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