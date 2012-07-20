〔台湾货币市场〕短率走滑但跌幅收敛,央行下调代收利率动作放缓(更新版)

(新增拆款及存单发行细节)

* 央行连六日下调代收利率至0.4%,降幅缩小

* 短率续见下滑,惟反映幅度略和缓

* 央行公开市场操作左右后市

* 下周股利发放高峰将加深资金分配不均

记者 李盈蒨

路透台北7月20日电--台湾银行间短期利率周五续走滑,但因央行下调代收利率调幅放缓,且周末前资金需求较高,隔夜及一周拆款反映下降幅度逐渐和缓.展望下周,交易商表示,央行代收利率是否续跌及冲销力道为观察重点.

资金调度人士指出,央行今日下调代收拆款利率缩减至1个基点,力道较过去一周单日约2个基点有所放缓,加之此波下调已收回3月底起因应通膨蠢动所拉抬涨幅,接下来可能暂缓脚步于目前水准先行整理,抑或续往2011年6月停止升息循环后约0.34%迈进.

"今天速度已经慢下来,看会不会先在这边休息、停顿一下."一位公股银行交易人士称.

台湾央行隔夜代收利率与重贴现率比较图请见(r.reuters.com/myj59s)

银行人士则表示对央行感到难以捉摸,指原预期央行收受存单动作可能转趋消极,但央行冲销力道并没有完全减弱,大底不脱先前一松一紧的调整脚步,让市场游资宽松但不至于泛滥.

另外,交易商表示,下周现金股利密集发放对银行的资金流向将造成较大干扰,预期各家金融机构资金分配较为不均,惟对利率走向影响较为有限,央行于公开市场操作态度仍是左右后市的最大关键.

下周台湾上市柜公司现金股利发放日期一览请见[ID:nST0471456]

台湾两位大型银行交易员周五表示,央行委托金融业代收同业隔拆利率由0.40%降至0.39%,较上日下滑1个基点,为此波央行开始调降该利率以来调幅首次缩减,这已是央行连续第六日调降该利率,累计调幅达11.6个基点.[ID:nST0529907]

台湾央行委托大型银行代收隔拆资金利率一览表请见[ID:nST0529963]

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=周五收报0.391%,至11个月以来最低,较上日下滑1.4个基点.上日收报0.405%;区间则落在0.295%-0.620%,上日报0.305%-0.640%.

一周(2-7天)拆款区间则在0.38%-0.66%,上日报0.40%-0.67%.

**短票利率低档松动**

短票方面,票券商表示,周末发票量较多,但民间和银行间资金充裕,买气颇为旺盛,令低档成交利率再见松动.展望下周,交易商表示,若代收隔拆利率下降幅度逐渐和缓,下档空间可能有限.

今日银行间30天内短票主要成交利率落在0.82-0.84%,上日报0.83-0.85;特定大型公股银行则成交在区间高档0.85%,与上日相去不远.

央行今日共发行2,736.5亿台币存单,相较存单到期金额2,815亿,存单发行余额减少78.5亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期共9,365.1亿台币,依序为周一3,046亿、周二177亿、周三2,835.3亿、周四826亿及周五2,480.8亿.周三(25日)另有300亿台币国库券发行的紧缩因素.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为95亿台币;累计至周日超额准备为负7亿台币,加计前期1%的超额准备为594亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率持稳在0.73-0.74%区间,今日因有300亿台币公债交割,资金状况并没有很宽松.

一证券业资金调度人士指出,央行调降代收隔拆利率令银行率先受惠,因此RP利率多做在0.73%,但寿险与投信态度仍较为坚持,以0.74%为主.虽然今日代收隔拆利率降幅减半,但只要维持调降趋势,RP利率后市仍将看跌.

"央行在存单没放很多,资金不是很宽裕."一证券商交易人士称.

另一证券商交易人士则称,今日有五年券101/6交割,由于银行与券商买不少,所以调度要花点时间.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.

交易商表示,下周四、五分别有台化(1326.TW)与台塑化(6505.TW)公司债将交割,金额为90亿、105亿台币,再加上进入现金股利发放高峰,届时资金状况可能偏紧. (完)