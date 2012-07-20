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市场报道 | 2012年 7月 20日 星期五 18:42 BJT

《汇市简讯》德国政党CSU支持希腊脱离欧元报导打击欧元挫低

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* 彭博:Rheinische报导,德国执政联盟政党之一--基督教社会联盟(CSU, Christian Social Union)称,将支持希腊退出欧元区

* 西班牙10年期公债收益率劲升至7.11%

* 欧元/美元停止单在1.2210-15,但建议逢低买进

--编译 蔡美珍;审校 郑茵

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