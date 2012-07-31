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债券 | 2012年 7月 31日 星期二 13:33 BJT

更正:〔标题新闻〕欧盟执委会批准西班牙的银行业资本重建计划,并支持BBVA买下小型银行UNNIM(7月25日)

(更正:因译文有误,标题后半句应为,"并支持BBVA买下小型银行UNNIM",非"并同意向BBVA提供援助")

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8IP9MI]

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