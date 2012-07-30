(重温稿)〔路透调查〕台湾第二季经济成长率料在近三年来低位盘旋仅0.5%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 公布数据:第二季国内生产总值(GDP)概估值
* 公布时间:周二(31日)上午08:30
调查结果(较上年同期变动百分比):
预估中值 预估低位 预估高位 2012年Q1 2011年Q2 调查家数
+0.5% -1.06% +1.20% 0.39% 4.52% 16
观察重点:
路透综合16家金融机构的预测中值显示,台湾第二季的经济成长率为0.5%,较首季的0.39%相去不远,主因出口表现仍然疲软,民间消费成长尚不足以撑起经济成长动能.
台湾官方先前预估,第二季经济成长率是0.77%,而全年是3.03%.市场预估,主计总处本次将第七次下修今年经济成长率至不到3%.
经济部公布,第二季的工业生产年变动率为-1.46%,较首季衰退幅度-3.94%为小.至于贸易方面,第二季出口平均年减5.40%,而进口平均年减5.78%.
2009年第三季时金融风暴肆虐,当季的经济成长率是-1.41%.
台湾央行在6月底召开第二季全体理监事会议决议维持重贴现率1.875%不变,是连续四季将利率维持在三年多以来的高位.(台湾央行利率预估请见TWINT1)
金融机构 第二季GDP(%)
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ANZ -0.90
巴克莱 0.40
群益证券 1.00
中国信托银行 0.50
花旗集团 1.00
ING 0.90
日盛 0.57
凯基投顾 0.50
元富投顾 -0.74
Moodys 0.60
RBS 0.50
永丰金控 -1.06
渣打 1.20
大众银行 -0.10
台新投顾 0.45
元大投顾 0.62
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中值 0.50
--记者 高洁如/斯坦丁; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。