(重温稿)〔路透调查〕台湾第二季经济成长率料在近三年来低位盘旋仅0.5%

* 公布数据:第二季国内生产总值(GDP)概估值

* 公布时间:周二(31日)上午08:30

调查结果(较上年同期变动百分比):

预估中值 预估低位 预估高位 2012年Q1 2011年Q2 调查家数

+0.5% -1.06% +1.20% 0.39% 4.52% 16

观察重点:

路透综合16家金融机构的预测中值显示,台湾第二季的经济成长率为0.5%,较首季的0.39%相去不远,主因出口表现仍然疲软,民间消费成长尚不足以撑起经济成长动能.

台湾官方先前预估,第二季经济成长率是0.77%,而全年是3.03%.市场预估,主计总处本次将第七次下修今年经济成长率至不到3%.

经济部公布,第二季的工业生产年变动率为-1.46%,较首季衰退幅度-3.94%为小.至于贸易方面,第二季出口平均年减5.40%,而进口平均年减5.78%.

2009年第三季时金融风暴肆虐,当季的经济成长率是-1.41%.

台湾央行在6月底召开第二季全体理监事会议决议维持重贴现率1.875%不变,是连续四季将利率维持在三年多以来的高位.(台湾央行利率预估请见TWINT1)

金融机构 第二季GDP(%)

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ANZ -0.90

巴克莱 0.40

群益证券 1.00

中国信托银行 0.50

花旗集团 1.00

ING 0.90

日盛 0.57

凯基投顾 0.50

元富投顾 -0.74

Moodys 0.60

RBS 0.50

永丰金控 -1.06

渣打 1.20

大众银行 -0.10

台新投顾 0.45

元大投顾 0.62

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中值 0.50