〔台湾货币市场〕7月30日及本提存期资金预期变化一览表

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北7月30日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期3,166亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期5,872亿台币:
07/31 48.00亿
08/01 3,507.50亿
08/02 936.50亿
08/03 1,290.00亿
--公债还本付息12.1875亿台币:
08/02 100甲7期1息 12.1875亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。