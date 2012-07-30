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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 08:06 BJT

台湾已公布经济指标--2012/7/30

经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值

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工业生产(y/y) 6月 -2.44% -0.21% 8/23 --

季调失业率 6月 4.24% 4.25% 8/22 --

消费者物价指数(CPI)(y/y)6月 +1.77% +1.74% 8/6 --

外汇存底(亿美元) 6月底 3,912.35 3,892.75 8/6 --

商品出口(y/y) 6月 -3.2% -6.3% 8/7 --

商品进口(y/y) 6月 -8.4% -10.5% 8/7 --

M2货币总计数(y/y) 6月 +4.19% +4.40% 8/24 --

外销订单(y/y) 6月 -2.62% -3.04% 8/20 --

经常帐盈余(亿美元) 第一季 +109.3 +123.0r 8/20 --

国际收支(亿美元) 第一季 +50.9 +2.1 8/20 --

*国内生产总值(GDP) 第一季 +0.39%-p +1.89% 7/31 +0.5%

重贴现率(%) 6月21日 1.875% 1.875% -- --

注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 董永年; 审校 杨淑祯

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