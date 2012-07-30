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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 08:07 BJT

台湾经济指标预测--7月30日至8月24日

路透台北7月30日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 
 
  日期  当地时间  经济指标/活动       公布月份     预估值          前值     

 ---------------------------------7月30日当周---------------------------------------- 
  *7/31   0830    国内生产总值(GDP)    第二季      +0.5%     统计值0.39%(年增率) 

 ---------------------------------8月6日当周----------------------------------------
   8/6    0830    消费者物价指数(CPI)   7月           --           +1.77%(年变动率) 
   8/6    1600    外汇存底             7月底          --            3,912.35亿美元 
   8/7    1600    商品出口              7月           --           -3.2%(年变动率) 
   8/7    1600    商品进口              7月           --           -8.4%(年变动率) 
 
  -------------------------------8月20日当周---------------------------------------- 
   8/20   1600    外销订单              7月          --         -2.62%(年变动率) 
   8/20   1620    经常帐               第二季        --        顺差109.3亿美元 
   8/22   0830    季调失业率            7月           --            4.24%  
   8/23   1600    工业生产              7月           --           -2.44%(年变动率)   
   8/24   1610    M2货币总计数          7月           --           +4.19%(年变动率)
   
    --    1700    央行理监事会议       第三季        --       重贴现率1.875% 
 
  参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE  
  参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] (完) 
 
  --记者 董永年; 审校 杨淑祯

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