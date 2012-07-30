(重温稿)〔台湾货币市场〕短率持于区间,资金不难寻觅料下周市况持稳

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 月底资金需求高峰,但余钱不难寻觅
* 拆款及短票利率持于区间
* 下周市况料持稳,并有所得税退税入帐
记者 李盈蒨
路透台北7月27日电--台湾银行间短期利率周五持于区间,尽管月底为例行资金需求高峰,整体市场资金颇显宽松,跨月拆借资金不难寻觅;展望下周,交易商预期短率波动也不会太大,后续将关注央行冲销态度.
资金调度人士表示,多数外商银行虽不提供跨月资金,但本地银行资金水位相当充裕,交易商若有资金缺口也能很快打平.至于央行于公开操作方面,银行间申报到期存单多能续作,央行上下午委托大型银行开代收隔夜窗口,消化市场多余资金,力稳市场钱多却不滥.
"还是要看央行冲销态度,有在收就还好,没收钱就很滥,"一位大型金控交易人士称.
对于下周市况,他们表示,央行存单到期总额略少,加之银行旬底有调整积数压力,态度恐较保守.不过交易员认为央行应会将市场维持在适度宽松状态,预期短率将持于既有区间整理.
下周市况尚有综合所得税退税于下周二(31日)拨入投资人帐户,而代财政部办理的主要大型行库将会提前一天出帐.公股银行人士对此表示,由于届时款项将分散至各家银行,料对市况影响有限.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.393%,上日报0.388%;区间则落在0.295-0.60%,同于上日.
一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.65%,上日落在0.388-0.66%.
**短票利率持平**
短票方面,票券商表示,逢周五发票量略增,但在银行短钱偏松下,短票买气颇强.至于下周,他们则认为,央行冲销态度若无明显转变,预期短票利率也不至有大幅波动.
银行间30天内短票主要成交利率落在0.81-0.82%,特定大型公股银行则成交在0.84-0.85%,均同于上日.
台湾央行今日共发行2,613亿台币存单,相较存单到期金额2,480.8亿,存单发行余额增加132.2亿.[TW/MMTCN]
下周央行存单到期共8,948亿台币,依序为周一3,166亿、周二48亿、周三3,507.5亿、周四936.5亿及周五1,290亿.
拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为114亿台币;至周日累计超额准备为1,336亿台币,加计前期1%的超额准备为1,937亿台币.
**公债RP利率持稳**
公债10天期附买回(RP)利率持稳.今日虽有台塑化(6505.TW)105亿台币公司债交割,且投信资金进出较大,令调度略为紧俏,但利率仍压低在既有区间.
一证券商资金调度人士表示,受惠于央行调降代收隔拆利率,银行体系资金偏多,利率比较好谈,因此将原本与寿险承做的部位转向银行.
他们认为,下周上半因为是月底,下半周又有大额公司债交割,纵然市场资金偏宽松,但RP利率应会持稳在区间,等旬底过后,可能有微幅调整的空间.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,持平于上日.
券商表示,下周四、五分别有台积电(2330.TW)189亿台币、中钢(2002.TW)200亿台币公司债将交割.(完)
--集体采写 董永年; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。