《台湾报摘》--经济日报7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--劳委会周四(2日)召开基本工资审议委员会,将展开基本薪资是否调涨攻防战.劳委会今年调薪重点锁定"时薪",拟以月薪推算时薪后的数额"加乘计算",让时薪有比月薪高的加乘",但受景气低迷影响,时薪能否按原计画由103台币一次性的调高至115台币,已出现变数.
* 其他:
--台塑四宝--台塑(1301.TW)、南亚(1303.TW)、台化(1326.TW)、台塑化(6505.TW)将于3日公布7月业绩,法人表示,台塑、台化应可顺利赚钱,尤其台塑预估7月营收表现在四宝中最亮眼.另由于大幅调涨8月产品售价,台塑四宝的8月营收一样令人期待.
--经济不景气,波及明年(2013年)中央政府总预算岁入规模.行政院主计总处初步核列.明年度岁出规模维持今年的1.93兆台币,岁入则出乎意料仅1.64兆台币,较今年负成长5.1%,岁入、岁出差短增为2,900亿台币.
--第八届两岸经贸文化论坛昨日闭幕,提出17项共同建议,大陆对台释出利多,包括年底前完成服务贸易协议商谈,尽速取得货品贸易协议商谈实质进展,增加来台自由行试点城市及组团社数量.
--看好大陆境内美元利率高于台湾,中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行业务重心瞄准外币存款,以一般大型银行的1.1至2倍水准吸收美元,要赚取至少2个百分点的两岸美元利差.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。