《台湾报摘》--经济日报7月30日

* 头版头条:

--劳委会周四(2日)召开基本工资审议委员会,将展开基本薪资是否调涨攻防战.劳委会今年调薪重点锁定"时薪",拟以月薪推算时薪后的数额"加乘计算",让时薪有比月薪高的加乘",但受景气低迷影响,时薪能否按原计画由103台币一次性的调高至115台币,已出现变数.

* 其他:

--台塑四宝--台塑(1301.TW)、南亚(1303.TW)、台化(1326.TW)、台塑化(6505.TW)将于3日公布7月业绩,法人表示,台塑、台化应可顺利赚钱,尤其台塑预估7月营收表现在四宝中最亮眼.另由于大幅调涨8月产品售价,台塑四宝的8月营收一样令人期待.

--经济不景气,波及明年(2013年)中央政府总预算岁入规模.行政院主计总处初步核列.明年度岁出规模维持今年的1.93兆台币,岁入则出乎意料仅1.64兆台币,较今年负成长5.1%,岁入、岁出差短增为2,900亿台币.

--第八届两岸经贸文化论坛昨日闭幕,提出17项共同建议,大陆对台释出利多,包括年底前完成服务贸易协议商谈,尽速取得货品贸易协议商谈实质进展,增加来台自由行试点城市及组团社数量.

--看好大陆境内美元利率高于台湾,中国银行(3988.HK)(601988.SS)台北分行业务重心瞄准外币存款,以一般大型银行的1.1至2倍水准吸收美元,要赚取至少2个百分点的两岸美元利差.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.