《台湾报摘》--工商时报7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--行政院主计处甫完成的调查显示,国内具博硕士学历者即将超过100万人,随博硕士人力供给急增,需求未等幅增加,上半年博硕士失业率升至3.32%,高过专科的3.17%,中研院院士胡胜正表示除非企业研发需求提高,否则博硕士失业率还会再升高.
* 其他:
--国内上市柜公司发行海外人民币债券.将具结三大事项.有关人士透露,金管会证期局已与央行达成共识,未来国内上市柜公司若发行海外人民币债券必须向主管机关具结,其中特别要求业者签下"声明书",保证发债募集到的人民币资金,不会用任何方式汇回台湾.
--看准大陆租赁市场,台湾租赁市场家数起死回生,光今年上半年租赁公会会员增加超过四家以上,成为租赁公会成立以来,会员家数增加最多的一年,租赁公会会员家数正式超过22家,连已申请清算的大众租赁,也准备重新启动.
--美国电信业者龙头AT&T决定今(30)起将宏达电(2498.TW)One X合约价由199美元降至99美元,降幅高达五成,由于三星(005930.KS)Galaxy S3合约价仍维持在199美元,外界预期One X在美销售量有机会重新冲高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。