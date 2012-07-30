《台湾报摘》--工商时报7月30日

* 头版头条:

--行政院主计处甫完成的调查显示,国内具博硕士学历者即将超过100万人,随博硕士人力供给急增,需求未等幅增加,上半年博硕士失业率升至3.32%,高过专科的3.17%,中研院院士胡胜正表示除非企业研发需求提高,否则博硕士失业率还会再升高.

* 其他:

--国内上市柜公司发行海外人民币债券.将具结三大事项.有关人士透露,金管会证期局已与央行达成共识,未来国内上市柜公司若发行海外人民币债券必须向主管机关具结,其中特别要求业者签下"声明书",保证发债募集到的人民币资金,不会用任何方式汇回台湾.

--看准大陆租赁市场,台湾租赁市场家数起死回生,光今年上半年租赁公会会员增加超过四家以上,成为租赁公会成立以来,会员家数增加最多的一年,租赁公会会员家数正式超过22家,连已申请清算的大众租赁,也准备重新启动.

--美国电信业者龙头AT&T决定今(30)起将宏达电(2498.TW)One X合约价由199美元降至99美元,降幅高达五成,由于三星(005930.KS)Galaxy S3合约价仍维持在199美元,外界预期One X在美销售量有机会重新冲高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.