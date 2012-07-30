《全球主要国家债券发行预告》--7月30日-8月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透7月30日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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7/30 1530 美国 13周和26周期国库券
7/30 1050 法国 BTF国库券
7/30 意大利 12.5-22.5亿欧元 票息4.75%,2017年6月1日到期BTP指标债券
7/30 意大利 15-25亿欧元 票息5.50%,2022年9月1日到期BTP指标债券
7/30 意大利 2.5-7.5亿欧元 票息3.0%,2015年11月1日到期BTP非指标债券
7/31 0130 日本 两年期公债
7/31 1530 美国 四周期国库券
7/31 加拿大 83亿加元 2012年11月8日到期的98天期国库券
7/31 加拿大 31亿加元 2013年1月31日到期的182天期国库券
7/31 加拿大 31亿加元 2013年8月1日到期的364天期国库券
7/31 0600 德国 30亿欧元 票息1.125%,2015年6月1日到期的欧洲金融稳定机构(EFSF)债券
8/1 加拿大 33亿加元 两年期公债
8/1 0600 德国 40亿欧元 票息0.50%,2017年4月7日到期的五年期联邦债券
8/2 0120 日本 三个月期贴现国库券
8/2 0130 日本 10年期政府公债
8/2 西班牙 票息4.25%,2016年10月31日到期的债券
8/2 西班牙 票息4.75%,2014年7月31日到期的债券
8/2 西班牙 票息5.85%,2022年1月31日到期的债券
8/3 英国 国库券
8/6 1530 美国 13周和26周期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。