《即时观点2》台湾第二季GDP近三年首次负增长,财政政策料积极出台

路透台北7月31日电---台湾主计总处周二公布,第二季国内生产总值(GDP)概估为年减0.16%,逊于市场预期的年增0.5%,为近三年以来以来首度负成长,也是最差季度表现.

主计处称第二季因欧债问题恶化、全球经济成长同步减速及中国成长明显放缓,致出现负成长.

主计总处并七度下修2012年全年经济成长率为2.08%,先前预估为3.03%;今年通膨率预估年增1.9%,原估为年增1.84%.

此外,主计总处也公布第二季民间消费也仅成长0.87%,较预期的1.67%下降许多.该处并估今年全年出口将仅成长0.07%,全年进口则转为年减0.54%.

以下为主计处公布的相关数据:

* 2012年第二季经济成长率年减0.16%(先前概估值为年增0.77%)

* 2012年第二季经济成长率经季调对上季成长0.78%(SAQR)

以下为预估值:

* 2012年经济成长率2.08%(原估增3.03%)

* 2012年消费者物价指数年增率1.90%(原估增1.84%)

* 2012年出口金额年增率0.07%(原估增2.69%)

* 2012年进口金额年减率0.54%(原估增3.18%)

**分析师评论**

--凯基投顾总经理 朱晏民:

第二季GDP数据不如预期,因坊间数据多预估为0%左右并偏正,主要是受到证所税和外部环境所影响,消费数据表现不佳.至于央行9月是否降息仍有待观察,尽管CPI数据仍不高加之经济成长疲弱,降息机率升高,但仍有其他因素需考量,而且下半年由于基期较低,预期GDP将反弹.

--汇丰香港经济学家DONNA KWOK:

第二季GDP较预期疲弱,年减0.16%,全球贸易量的缩减冲击加深,今日公布令人失望的GDP数据将增加台湾央行减息的压力,但由于通膨率仍持续上扬,且货币市况仍然适中,我们认为财政政策仍是支撑成长较有效的方式.我们预期央行9月仍将维持重贴现率于1.875%不变,不过减息的机会明显增加.

相对的,我们认为政府财政支持(透过例行的调节或较高的财政支出)将首先出现.台湾2012年下半年如果要有有意义的复苏,在欧美市场疲弱的情况下,终将取决于中国的宽松政策能多快带动需求上扬.

--台新投顾经济学家 王凯民:

第二季GDP和我预估的误差不大,国内外投资和消费表现不好,尤其国内投资虽较第一季成长,但与政府此前乐观估值相距较大,是主要拖累GDP数据的主要因素,显示厂商对投资仍相当困惑.

台湾央行除经济成长外也非常重视通膨控制,尤其油电价上涨后通膨仍蠢蠢欲动,我们预估央行9月理监事会议可能按兵不动,并藉由减少收受央行存单和公开市场操作来代替降息.

另外,由于今年全年经济成长率预估有2.08%,显示下年经济成长幅度高,所以9月央行若没降息,预估12月也不太有可能.

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数.TWII上日收升0.48%,报7,158.88点.

--台币兑美元TWD=TP上日收升2分至30.080.

**相关连结**

--参看相关细节,可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]

--参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI|MCE-CMN]

**相关背景**

--台湾央行在第二季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,连四度维持利率不变.

--台湾在全球科技业供应链居关键地位,为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品.台湾的两大出口市场为中国和美国.(完)