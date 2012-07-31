〔台湾数据〕今年第二季GDP概估年减0.16%,近三年首度出现负成长

标题新闻：德国中左派社会民主党支持率升至33%，超过梅克尔所在基督教民主党的32%--民调
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路透台北7月31日电---台湾主计总处周二公布,第二季国内生产总值(GDP)概估为年减0.16%,逊于市场预期的年增0.5%,为近三年以来以来首度负成长,也是最差季度表现.
主计处称第二季因欧债问题恶化、全球经济成长同步减速及中国成长明显放缓,致出现负成长.
主计总处并下修2012年全年经济成长率为2.08%,先前预估为3.03%;今年通膨率预估年增1.9%,原估为年增1.84%.
根据路透此前访查16家金融机构,分析师认为第二季经济成长率料在近三年来低位盘旋仅0.5%,主要还是出口疲软,而民间消费尚不足以撑起带动经济成长的动能.[ID:nST0533319](完)
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
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