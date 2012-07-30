〔台湾债市〕RP利率持于区间,月底资金高峰令各家机构多缺不一

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北7月30日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持于区间,月底例行性资金需求隐然浮现,银行亦为调整积数而抽回资金,令各家机构资金分配不均.
资金调度人士指出,盘初虽有部份投信赎回资金,随后又见到不少余钱流入市场,资金调度不若上周紧俏.不过,明日为月底最后一个交易日,预料可能还会有另一波资金赎回,交易商可能需花点时间找钱,惟对利率影响应有限.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,大致同于上日.
交易商统计,周四、五分别有台积电(2330.TW)中钢(2002.TW)公司债交割,金额为189亿与200亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。