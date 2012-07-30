〔台湾债市〕RP利率持于区间,月底资金高峰令各家机构多缺不一

路透台北7月30日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周一持于区间,月底例行性资金需求隐然浮现,银行亦为调整积数而抽回资金,令各家机构资金分配不均.

资金调度人士指出,盘初虽有部份投信赎回资金,随后又见到不少余钱流入市场,资金调度不若上周紧俏.不过,明日为月底最后一个交易日,预料可能还会有另一波资金赎回,交易商可能需花点时间找钱,惟对利率影响应有限.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.73-0.74%间,大致同于上日.

交易商统计,周四、五分别有台积电(2330.TW)中钢(2002.TW)公司债交割,金额为189亿与200亿台币.(完)