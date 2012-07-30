〔科技产业〕苹果与三星电子加州专利诉讼开庭在即,关键战役开打

* 此案将成为苹果全球法律策略关键考验

* 苹果去年控告三星,三星反告

* 两大竞争对手合计占全球逾半智能手机销售

* 联邦法院审理时间料将持续至少一个月

路透旧金山7月27日电---苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)周一将把其手机争霸战线延伸至法院,这将是史上最大的科技业诉讼之一,并有可能重新塑造由两家公司主导、风起云涌的手机市场.

两大科技业巨擘将于距离苹果总部不远的加州圣荷西联邦法院进行激辩.这场诉讼赌注甚高,三星的Galaxy智能手机及平板电脑可能因此在美国遭到禁售,而这也将是苹果全球专利诉讼策略的关键考验.双方均试图从对方取得损害赔偿.

三星已经迅速取代发明iPhone及iPad的苹果及诺基亚NOK1V.HE,成为全球最大智能手机制造商.苹果和三星合计占全球智能手机销售的逾五成.

苹果去年在圣荷西对三星电子提告,称三星智能手机及平板电脑抄袭iPhone及iPad.三星电子则是予以反告.自此之后,两家公司的法律诉讼战线延伸至十多个国家的法院.

在这起诉讼中,苹果至少将求偿25.3亿美元,但若美国地方法院法官Lucy Koh认为三星蓄意侵犯苹果的专利,则判罚金额可能增加两倍.

这起诉讼对科技产业造成深远影响,包括微软(MSFT.O)、IBM、诺基亚及Research in Motion Ltd RIM.TO等业者均于本周都向法院提出诉状,试图不让其授权协议在诉讼期间曝光.

马里兰州律师及CFRA Research机构投资人顾问Nick Rodelli表示,三星若败诉可能会导致旗舰手机Galaxy S III等产品永久遭到禁售.尽管Galaxy S III手机并非诉讼上的争论点,但若苹果胜诉,则可能稍后要求法官禁止Galaxy S III手机销售.

Rodelli表示,若三星败诉,全球集团综合获利减损幅度恐超过20%.

"三星是一家大公司,全球各地都有业务,但这起诉讼对该公司的获利的确是会带来很大影响."

苹果将会试图利用三星的多项文件来显示其竞争对手刻意侵犯其智慧产权,在此同时三星声称苹果正试图阻碍竞争以维持"过高的"获利.

三星电子周五发布声明指出,苹果一直"免费"运用其技术,"与此同时运用大量的法律诉讼来对付我们的产品,以试图限制消费者的选择,并妨碍创新."

一名苹果发言人士重申该公司先前发布过的声明,称三星最新款的产品看起来很像苹果iPhone和iPad决非巧合,三星明目张胆地抄袭其产品.(完)