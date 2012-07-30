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市场报道 | 2012年 7月 30日 星期一 10:47 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆反弹涨势有扩大潜力

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* 下降楔状图形触及低点93.80,且周线收在95.50上方后,料将展开涨势

* 盘初升势在97.37(7月17日高点)止步,暗示将在95.50-97.30整固

* 若跌至95.50-70,将是买进机会,初步目标在98.30,且有升至100.70的潜力

* 100.70是欧元/日圆由111.43跌至94.08的38.2%回档位

* 楔状图形低端在93.30,料将守住不破,因此停止单应设在93.50.(完)

--编译 蔡美珍;审校 戴素萍

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