《加拿大能源分析》疑虑阴霾笼罩,Nexen案未必能开启中国收购热潮=5-6

**Talisman是潜在收购目标**

但即便中海油获得所有必要的批准,一些人担心的加拿大会出现外资收购潮,或许也不会成为现实,因为国内仅有少数其他大型公司符合被收购的条件.加拿大第十大能源公司Talisman EnergyTLM.TO可能在被收购名单上名列榜首.

Talisman和Nexen都拥有中国买家想要的许多特质:在加拿大西部拥有储气丰富的页岩气矿藏;在世界一些最热门的地区,拥有广泛的石油勘探及生产项目;而且不存在可能寻求阻止交易达成的大股东.

在过去一年中,这两家公司的股价均大幅下滑,市现率(PCF)降至微不足道的三倍,而一些股价高涨的竞争对手的市现率为八倍以上.

中海油公开收购Nexen消息的当天,Talisman称已把其北海业务49%的股权以15亿美元的价格出售给了中石化.中石化亦是一家中资国企.

就像Nexen一样,Talisman在全球都拥有资产及合作关系,在中国后院南海亦拥有相当可观并且日益增多的油气权益.

Talisman发言人Phoebe Buckland称,公司并不寻求被收购,并以出售北海业务权益为例,说明公司是如何实施计划的,今年初执行长John Manzoni年初曾暗示过会进行这宗交易.

分析师认为加拿大油砂公司(Canadian Oil Sands)COS.TO是另一个可能被收购的目标.该公司唯一有产出的资产是其持有Syncrude Canada的37%权益,Syncrude在艾伯塔省北部拥有储油丰富的焦油砂资源.如果对Nexen的收购成功完成,中资公司总共将拥有Syncrude公司16%的权益.若中国进一步涉足加拿大能源业,可能引发竞争忧虑.

**部分加国公司是外资难以获得的**

另一个可能引起收购兴趣的公司是加拿大最大的天然气厂商Encana(ECA.TO).因为天然气价格十年来一直处于低位和其它一些问题,Encana一直承压,其股价在去年下跌了28%.

这可能会吸引财力雄厚的竞购方,外加认为天然气价格最终将反弹的长期看法,使得Encana持有的页岩气资源显得更有价值.

但Encana的执行长Randy Eresman称,他认为中海油收购案反映的是对Nexen资产的特别兴趣,并不表示将开始对所有加拿大能源公司展开收购.

要收购Encana,说易行难,因该公司的资产横跨加拿大西部,而且几乎都位于天然气及液化气储量最丰富的地区,这足以让这些资产成为加拿大政府眼中的国宝.

"我认为仍有一些加拿大公司是难以获得的,加拿大投资监管当局不会批准中国公司收购这些公司,"一位消息人士以Encana为例说.(完)