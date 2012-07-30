〔全球商品〕Prestige Economics对今明两年大宗商品价格的预估

路透7月29日电---大宗商品和金融市场研究谘询机构Prestige Economics将2012年西德克萨斯中质油(WTI)价格预估,自每桶94.39美元调高至94.91美元;并将2012年布兰特原油价格预估自107.48美元上调至109.82美元.

Prestige Economics还将2013年WTI原油价格预估自每桶105美元下调至102美元;维持布兰特原油2013年价格预估于112美元不变.

该机构并调升2012年和2013年天然气价格预估,分别自每百万英热单位(mmBtu)2.52美元和2.85美元上调至2.77美元及3.10美元.

Prestige Economics预计2012年现货金均价每盎司1,654美元,2013年则料为1,750美元.

今明两年现货银均价则料分别为每盎司29.60美元和30.50美元.

Prestige Economics也调整铝价预估,2012年预估自2,009美元下调为1,994美元;2013年预估则自2,100美元调降至2,050美元.

该机构将2012年镍均价预估自17,908美元下调至17,384美元;2013年则从18,750美元下调为17,500美元.(完)